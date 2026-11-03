Pre-load van GTA VI start op 10 november 2026 voor PS5 en XBOX

Nadat de 212GB bestandsgrootte van GTA VI was gelekt met een vermeende pre-load tijd, heeft Rockstar nu officieel de datum vrijgegeven. Het digitaal pre-loaden op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S begint op dinsdag 10 november.

Echter, je moet wel rekening houden met een aantal tijdsverschillen. Op de PlayStation 5 begint het digitaal pre-loaden op dinsdag 10 november om middernacht, lokale tijd. Oftewel zodra de teller op 00:00 staat, kan jij alvast beginnen met installeren. Op de Xbox Series X|S moet je wachten tot 00:00 uur GMT, oftewel 01:00 in de Nederlandse wintertijd. De 'fysieke' versies van Grand Theft Auto VI met downloadcodes zijn vanaf 12 november 2026 beschikbaar bij diverse retailers, zodat je nog tijd hebt om de 212GB aan content van tevoren te installeren. Heb je nog specifieke vragen? Dan kan je het beste even bij Rockstar Games gaan buurten via de onderstaande 'Grand Theft Auto VI Pre-Load FAQ'.

GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.