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Pre-load van GTA VI start op 10 november 2026 voor PS5 en XBOX

Door Bram Noteboom
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Nadat de 212GB bestandsgrootte van GTA VI was gelekt met een vermeende pre-load tijd, heeft Rockstar nu officieel de datum vrijgegeven. Het digitaal pre-loaden op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S begint op dinsdag 10 november.

Echter, je moet wel rekening houden met een aantal tijdsverschillen. Op de PlayStation 5 begint het digitaal pre-loaden op dinsdag 10 november om middernacht, lokale tijd. Oftewel zodra de teller op 00:00 staat, kan jij alvast beginnen met installeren. Op de Xbox Series X|S moet je wachten tot 00:00 uur GMT, oftewel 01:00 in de Nederlandse wintertijd. De 'fysieke' versies van Grand Theft Auto VI met downloadcodes zijn vanaf 12 november 2026 beschikbaar bij diverse retailers, zodat je nog tijd hebt om de 212GB aan content van tevoren te installeren. Heb je nog specifieke vragen? Dan kan je het beste even bij Rockstar Games gaan buurten via de onderstaande 'Grand Theft Auto VI Pre-Load FAQ'.

GTA VI 6 pre load november 10

GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Rockstar Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5796 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar FrozenOne
FrozenOne
lvl8 Achievement Hunter
Vastgepind
6 uur geleden bewerkt

Ik vind dit stuk ook nog wel nieuwswaardig:

On November 19 we will be adding an official printable Grand Theft Auto VI cover art poster and map of Leonida as a free digital download to the official site. A double-sided physical version of this poster will also be made available shortly after launch from the Rockstar Store — for $0.99 on its own or as a free gift with any purchase from the Rockstar Store.

Bron: https://www.rockstargames.com/newswire/article/k4ak9okk485712/grand-theft-auto-vi-pre-load-begins-on-november-10



Vooral het vraagstuk of de map dan wel fysiek in de doos komt word voor mij nu een raadsel. Heb de vraag neergelegd bij Rockstar en hoop op een antwoord. Als er geen fysieke map geleverd wordt in de box dan cancel ik mijn code-in-box pre-order en kan ik beter gewoon helemaal digitaal gaan al.

1
Avatar craftercis
craftercis
lvl10 Deel van het meubilair
51 minuten geleden

Mediamarkt you better don’t &@&€ this up

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl11 Commander
55 minuten geleden

Als ik ruimte te kort kom koet The Witcher 3 even van de PS5 af voor misschien ooit nog een andere poging tot de DLC.

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

Nu komt het wel heel dichtbij. Ik kijk er enorm naar uit.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
5 uur geleden

Ik wacht lekker op mijn doosje de 12e. Moet toch ook wel kippenvel zijn, een GTA doosje op de deurmat zien liggen. Mooi installeren en wachten op de 19e. Ik ben zo enorm hyped, dit gevoel heb ik pas een paar keer als gamer meegemaakt.

Ps 212 gig is veel maar ik vind het meevallen. Die ruimte heb ik zelfs. Maar er komt neem ik aan ook meteen een day one patch nog bij of zou dat niet zijn?

1
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl12 Clout Farmer
6 uur geleden

Goed zo, kan maar op tijd gedownload zijn die game om de 19e meteen ff te kijken of het een beetje vette game is. Al verwacht ik eigenlijk dat ik die tijd nog balls deep in Zelda OoT zit, dus denk dat ik na Zelda pas volledig met GTA aan de gang ga, zijn 2 spellen die de volledige aandacht opeisen namelijk 🤘🏻

0
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