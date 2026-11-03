Pre-load van GTA VI start op 10 november 2026 voor PS5 en XBOX
Nadat de 212GB bestandsgrootte van GTA VI was gelekt met een vermeende pre-load tijd, heeft Rockstar nu officieel de datum vrijgegeven. Het digitaal pre-loaden op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S begint op dinsdag 10 november.
Echter, je moet wel rekening houden met een aantal tijdsverschillen. Op de PlayStation 5 begint het digitaal pre-loaden op dinsdag 10 november om middernacht, lokale tijd. Oftewel zodra de teller op 00:00 staat, kan jij alvast beginnen met installeren. Op de Xbox Series X|S moet je wachten tot 00:00 uur GMT, oftewel 01:00 in de Nederlandse wintertijd. De 'fysieke' versies van Grand Theft Auto VI met downloadcodes zijn vanaf 12 november 2026 beschikbaar bij diverse retailers, zodat je nog tijd hebt om de 212GB aan content van tevoren te installeren. Heb je nog specifieke vragen? Dan kan je het beste even bij Rockstar Games gaan buurten via de onderstaande 'Grand Theft Auto VI Pre-Load FAQ'.
GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Ik vind dit stuk ook nog wel nieuwswaardig:
Vooral het vraagstuk of de map dan wel fysiek in de doos komt word voor mij nu een raadsel. Heb de vraag neergelegd bij Rockstar en hoop op een antwoord. Als er geen fysieke map geleverd wordt in de box dan cancel ik mijn code-in-box pre-order en kan ik beter gewoon helemaal digitaal gaan al.
Als ik ruimte te kort kom koet The Witcher 3 even van de PS5 af voor misschien ooit nog een andere poging tot de DLC.
Ik wacht lekker op mijn doosje de 12e. Moet toch ook wel kippenvel zijn, een GTA doosje op de deurmat zien liggen. Mooi installeren en wachten op de 19e. Ik ben zo enorm hyped, dit gevoel heb ik pas een paar keer als gamer meegemaakt.
Ps 212 gig is veel maar ik vind het meevallen. Die ruimte heb ik zelfs. Maar er komt neem ik aan ook meteen een day one patch nog bij of zou dat niet zijn?
Goed zo, kan maar op tijd gedownload zijn die game om de 19e meteen ff te kijken of het een beetje vette game is. Al verwacht ik eigenlijk dat ik die tijd nog balls deep in Zelda OoT zit, dus denk dat ik na Zelda pas volledig met GTA aan de gang ga, zijn 2 spellen die de volledige aandacht opeisen namelijk 🤘🏻
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