De bloederige, stand-alone uitbreiding The Butcher's Asylum voor Darkest Dungeon II heeft een releasewindow te pakken. De nieuwe gameplaytrailer zit vol met details over de aanstaande expansie.

Red Hook Studios heeft een releasewindow van vroeg 2027 op het oog voor Darkest Dungeon II: The Butcher's Asylum. In deze DLC stappen spelers in een nieuwe gamemodus, waarin je een team samenstelt, vecht en aan het rad van de Ringmaster draait om prijzen te verdienen. Je moet jezelf tot het uiterste pushen om resultaten te kunnen boeken, al wordt er soms ook een voordeel jouw kant op geslingerd. Tenminste, als je het publiek voor je weet te winnen via de Crowd Meter. Wanneer je ze laat juichen, doe je daar voordeel mee, maar wanneer ze kwaad worden, ga je last ervan krijgen. Daarnaast kan je de nieuwe speelbare held(in) vrijspelen als je genoeg wedstrijden in de arena wint: de Ringmaster. Mocht je hier wel warm voor lopen, kijk dan vooral de onderstaande gameplaytrailer:

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Darkest Dungeon II is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.