Team17 en LUAL Games KIG sleutelen samen aan de horror-puzzelgame Eldritch Empathy. Ben jij bereid je geestelijke gezondheid op het spel te zetten voor antwoorden? Dan ben je aan het juiste adres gekomen!

LUAL Games KIG, die eerder hebben gewerkt aan het psychologische horroravontuur 'I doesn't exist - a modern text adventure', gaat de samenwerking aan met de indie-uitgever Team17 om een nieuwe titel op de markt te zetten. Eldritch Empathy is, zoals de naam al doet vermoeden, een Lovecraftiaanse, verhalende singleplayergame, waarin je wordt opgezadeld met de nobele taak om gecorrumpeerde wezens te analyseren. Het is aan jou, protagonist Eike, om ze te bevrijden van hun kwellingen en mocht je dit succesvol weten te doen, dan is de communicatie met een kosmisch wezen de volgende stap. Echter, je moet oppassen welke keuzes je maakt, want ze hebben invloed op het gehele dorp en alle mensen die daar een leven hebben opgebouwd.

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Eldritch Empathy is beschikbaar in 2027 voor de pc via Steam.