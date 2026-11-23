In 2019 begon Marvel al met de productie van een nieuwe Blade-film. Het project werd dit jaar uiteindelijk geannuleerd. Regisseur Bassam Tariq vertelt nu waarom hij opstapte.

Tariq begon in 2021 aan de film te werken. Hij vertrok echter alweer in 2022, twee maanden voordat de opnames zouden beginnen. Yann Demange nam het vervolgens over, maar ook hij stapte uiteindelijk op. Het belangrijkste probleem, volgens Tariq, was dat Marvel al begon te casten zonder dat er een script was. Hij moest aan acteurs vertellen wat hun rol was, zonder dat hij dit zelf echt wist. Als het scenario uiteindelijk niet overeenkomt, schetst dit volgens hem geen geloofwaardig beeld van de regisseur. De beslissingen kwamen allemaal vanuit Marvel, maar hij moest het slechte nieuws aan de acteurs communiceren. Het is begrijpelijk dat hij hier na een tijdje geen zin meer in had. Hij voegt eraan toe: "Het leven is te kort om schijtfilms te maken."

Hoofdrolspeler Mahershala Ali had ook geen goede woorden over het project. Volgens hem hadden ze een acteur met twee Oscars en een miljardenbudget op zak, maar konden ze de film alsnog niet realiseren. Kevin Feige noemde het een van de grootste mislukkingen van zijn carrière, waar Ali het mee eens is.

Blade mag dan wel een grote mislukking zijn geweest, fans kunnen zich binnenkort verheugen op Marvel’s Avengers: Doomsday, dat op 16 december in de Nederlandse bioscopen verschijnt.