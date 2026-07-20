Marvel onthult details van Avengers Doomsday in nieuwe trailer

Een week geleden werd de officiële concept art van Marvels nieuwe Avengers Doomsday getoond. Nu is het eindelijk zover en kunnen we de volledige trailer van het langverwachte vervolg bekijken.

De dreiging van Dr. Doom is alomtegenwoordig en brengt zowel de Avengers, Wakandanen, New Avengers, Fantastic Four en de X-Men als andere begaafde individuen samen om hun universums van de ondergang te redden. Het klinkt als een vrij bekend verhaal, maar voor fans van het Marvel-universum is het na jaren wachten toch weer een plezier om alle helden samen op het grote scherm te zien. De film wordt geregisseerd door Anthony en Joe Russo, die eerder al de leiding hadden over Endgame en Infinity War. In deze exclusieve trailer kun je nu zelf bekijken of je eind dit jaar naar de bioscoop rent, of dat Endgame toch echt het einde was.

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Avengers Doomsday verschijnt op 18 december in de bioscoop.