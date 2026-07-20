Marvel onthult details van Avengers Doomsday in nieuwe trailer
Een week geleden werd de officiële concept art van Marvels nieuwe Avengers Doomsday getoond. Nu is het eindelijk zover en kunnen we de volledige trailer van het langverwachte vervolg bekijken.
De dreiging van Dr. Doom is alomtegenwoordig en brengt zowel de Avengers, Wakandanen, New Avengers, Fantastic Four en de X-Men als andere begaafde individuen samen om hun universums van de ondergang te redden. Het klinkt als een vrij bekend verhaal, maar voor fans van het Marvel-universum is het na jaren wachten toch weer een plezier om alle helden samen op het grote scherm te zien. De film wordt geregisseerd door Anthony en Joe Russo, die eerder al de leiding hadden over Endgame en Infinity War. In deze exclusieve trailer kun je nu zelf bekijken of je eind dit jaar naar de bioscoop rent, of dat Endgame toch echt het einde was.
Avengers Doomsday verschijnt op 18 december in de bioscoop.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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Hebben de fans met alle tegenvallende zooi die de laatste tijd is uitgepompt rond superhelden nog wel vertrouwen in deze titel?
Zin in! Ik ga standaard met een klein Marvel clubje, dat is altijd wel gezellig.
Hype!