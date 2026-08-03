Kook voor ter dood veroordeelden in Can you cook my last meal?

Het kooksimulatorgenre werd ooit gekenmerkt door vrolijke gasten, lekkere ingrediënten en een stressvolle tijdsdruk om iedereen een glimlach op het gezicht te toveren. De afgelopen tijd worden er echter steeds meer duistere simulaties aangekondigd. Maar in Can You Cook My Last Meal? wordt het wel heel grauw en somber.

De titel zegt het eigenlijk al: je kookt de laatste maaltijd voor ter dood veroordeelden. Op basis van hun daden kun je ervoor kiezen om hun laatste wensen niet te respecteren of ze toch met het laatste beetje menselijke waardigheid te laten gaan. Naast het koken leer je meer over het verleden van de gevangenen. Zijn ze wel terecht veroordeeld? Wat heeft ertoe geleid dat ze nu oog in oog met de dood staan? En hoe beïnvloedt dat jouw omgang met hen? Deze troosteloze game zal niet voor iedereen zijn, met name als je niet herinnerd wilt worden aan de realiteit dat de doodstraf nog altijd in meer dan vijftig landen wereldwijd wordt toegepast.

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Wat vind jij? Is dit een geschikt onderwerp voor een game, of gaat het te ver? Een releasedatum voor Can You Cook My Last Meal? is nog niet bekend.