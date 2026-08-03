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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Kook voor ter dood veroordeelden in Can you cook my last meal?

Door Hannah Herzberg
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Het kooksimulatorgenre werd ooit gekenmerkt door vrolijke gasten, lekkere ingrediënten en een stressvolle tijdsdruk om iedereen een glimlach op het gezicht te toveren. De afgelopen tijd worden er echter steeds meer duistere simulaties aangekondigd. Maar in Can You Cook My Last Meal? wordt het wel heel grauw en somber.

De titel zegt het eigenlijk al: je kookt de laatste maaltijd voor ter dood veroordeelden. Op basis van hun daden kun je ervoor kiezen om hun laatste wensen niet te respecteren of ze toch met het laatste beetje menselijke waardigheid te laten gaan. Naast het koken leer je meer over het verleden van de gevangenen. Zijn ze wel terecht veroordeeld? Wat heeft ertoe geleid dat ze nu oog in oog met de dood staan? En hoe beïnvloedt dat jouw omgang met hen? Deze troosteloze game zal niet voor iedereen zijn, met name als je niet herinnerd wilt worden aan de realiteit dat de doodstraf nog altijd in meer dan vijftig landen wereldwijd wordt toegepast.

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Wat vind jij? Is dit een geschikt onderwerp voor een game, of gaat het te ver? Een releasedatum voor Can You Cook My Last Meal? is nog niet bekend.

Bron: Indie Games Hub
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 9 reviews 91 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Zit er dan ook een executie-DLC aan vast? Dat lijkt me dan weer een leuk vervolg, elke keer de stroom van de stoel aanzetten.

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl11 Commander
1 uur geleden

Originele insteek. Als deze ooit eens op Game Pass komt te staan dan zal ik deze game zeker eens proberen.

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl8 Achievement Hunter
3 uur geleden

Vind ik wel interessant klinken. Zal wel redelijk emotioneel geladen zijn denk ik

0
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl13 Meta Builder
4 uur geleden

Een unieke game in het kook genre.
Geen idee of ik het wat zou vinden maar wel heel uniek.

0
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