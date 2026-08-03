Dat XBOX bezig is met een grote herstructurering is op dit moment bijna dagelijks nieuws. Topmannen die vertrekken, een grotere focus op exclusives, massale ontslagrondes: XBOX is druk op zoek naar een manier om te blijven concurreren op de gamingmarkt.

Tijdens de gesprekken rond de grote XBOX-tafel worden natuurlijk veel ideeën verzameld over hoe het bedrijf relevant blijft en een goede omzet draait, vooral in de concurrentiestrijd met partijen als PlayStation en Steam. Volgens Windows Central-journalist Jez Corden was een van die ideeën dat XBOX Steam voorgoed gedag zegt. Hij voegt daaraan toe dat hij betwijfelt of XBOX deze stap daadwerkelijk gaat zetten, maar dat het bedrijf wel werkt aan een opening die het mogelijk maakt om dat uiteindelijk toch te doen.

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Mocht XBOX Steam daadwerkelijk verlaten, zouden spelers natuurlijk gedwongen zijn om gebruik te maken van Microsofts eigen software. Zonder aanwezigheid op Steam zouden de verkopen en relevantie van XBOX echter flink kunnen dalen.

Update: Jez Corden heeft zich nogmaals uitgesproken om duidelijk te maken dat XBOX geen plannen heeft om Steam te verlaten. Volgens hem was het puur speculatie dat XBOX dat ooit zou kunnen doen. Hij voegt daar wel aan toe dat de koers van XBOX zich steeds meer gaat richten op pc-gaming en dat het bedrijf zich wil focussen op Game Pass en de XBOX pc-app. Daarnaast werd er ook gesproken over een samenwerking met Blizzard om nog een platform voor derden te openen: Battle.net. Met de nieuwe CEO zou dat mogelijk ook werkelijkheid kunnen worden, maar daar is vooralsnog geen concreet bewijs voor.