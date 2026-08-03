Gerucht: Update XBOX zegt Steam mogelijk vaarwel
Dat XBOX bezig is met een grote herstructurering is op dit moment bijna dagelijks nieuws. Topmannen die vertrekken, een grotere focus op exclusives, massale ontslagrondes: XBOX is druk op zoek naar een manier om te blijven concurreren op de gamingmarkt.
Tijdens de gesprekken rond de grote XBOX-tafel worden natuurlijk veel ideeën verzameld over hoe het bedrijf relevant blijft en een goede omzet draait, vooral in de concurrentiestrijd met partijen als PlayStation en Steam. Volgens Windows Central-journalist Jez Corden was een van die ideeën dat XBOX Steam voorgoed gedag zegt. Hij voegt daaraan toe dat hij betwijfelt of XBOX deze stap daadwerkelijk gaat zetten, maar dat het bedrijf wel werkt aan een opening die het mogelijk maakt om dat uiteindelijk toch te doen.
Mocht XBOX Steam daadwerkelijk verlaten, zouden spelers natuurlijk gedwongen zijn om gebruik te maken van Microsofts eigen software. Zonder aanwezigheid op Steam zouden de verkopen en relevantie van XBOX echter flink kunnen dalen.
Update: Jez Corden heeft zich nogmaals uitgesproken om duidelijk te maken dat XBOX geen plannen heeft om Steam te verlaten. Volgens hem was het puur speculatie dat XBOX dat ooit zou kunnen doen. Hij voegt daar wel aan toe dat de koers van XBOX zich steeds meer gaat richten op pc-gaming en dat het bedrijf zich wil focussen op Game Pass en de XBOX pc-app. Daarnaast werd er ook gesproken over een samenwerking met Blizzard om nog een platform voor derden te openen: Battle.net. Met de nieuwe CEO zou dat mogelijk ook werkelijkheid kunnen worden, maar daar is vooralsnog geen concreet bewijs voor.
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Dan mogen ze bij Xbox echt flink aan de bak als ze willen concurreren met Steam. De huidige Xbox app op Windows is er wat mij betreft juist niet beter op geworden. Sinds ze alles hebben samengevoegd is het vooral een onoverzichtelijke bende geworden.
Ik snap de visie erachter wel. Zeker nu Valve met SteamOS een serieuze concurrent voor Windows aan het bouwen is. Zodra dingen als anticheat overal goed werken, zie ik best een hoop pc-gamers die overstap wel maken.
Ik had laatst toevallig de eerste Assassin's Creed op Steam gekocht. Die game bleek nog afhankelijk van oude DirectX-componenten, waardoor ik eerst weer allerlei pakketten moest installeren voordat hij überhaupt wilde opstarten. Dat soort gedoe haalt SteamOS volledig weg. Op de Steam Deck startte ik dezelfde game dankzij Proton probleemloos op en het werkte allemaal direct.
Sowieso heeft Steam het ontzettend goed voor elkaar als het gaat om die frictieloze console ervaring op pc. Die launcher zit gewoon enorm goed in elkaar. Het sociale gedeelte, compatibiliteit, Workshop, de community-features en dan nog maar te zwijgen over Big Picture Mode. Daar heeft Xbox, als ze Steam echt willen uitdagen, echt nog een flinke inhaalslag te maken. Iets wat zelfs Epic Games met hun wekelijkse gratis games niet voor elkaar weet te krijgen. Die launcher start ik eigenlijk alleen op voor Fortnite.
Maar hoe willen ze hun games straks dan gaan slijten.
Series S en X zijn te weinig verkocht om een grote afzetmarkt te hebben.
Ze zeggen games exclusief te gaan maken dus dat betekend geen inkomsten meer van games die ze elders releasen (Ps5 bijvoorbeeld) en Steam willen ze nu ook al vanaf.
En dat met een Series X van €799,- en een volgende console die waarschijnlijk nog duurder wordt. 🤷♂️
Echt, bouw gewoon je eigen merk helemaal zelf op, je hebt IP’s genoeg. 🤷🏼♂️
Hoe dood je je al kleine playerbase op PC 101.
Vrij bijzondere quote. Ik snap de logica eerlijk gezegd niet helemaal. Als Microsoft uiteindelijk volledig inzet op een eigen pc-ecosysteem, waarom zouden ze dan third-party aankopen via Steam willen blijven faciliteren in plaats van via de Microsoft Store? Dat levert hen juist minder op.
Steam is natuurlijk een enorm platform, maar als Microsoft de Microsoft Store als hét platform voor Xbox op pc wil neerzetten, is het logisch dat ze zoveel mogelijk aankopen daarheen proberen te trekken. Anders verkoop je uiteindelijk vooral het Steam-ecosysteem in plaats van je eigen platform.
Anders kan Microsoft net zo goed een Steam machine bouwen en hun eigen eco systeem aan de kant gooien.
Ze weten het niet meer. Ze zijn het kwijt. Ze moeten gewoon heel dat hardware gebeuren uit hun hoofd zetten en lekker software overal op uit gaan brengen.
Dit betekent vrijwel zeker dat ze op PC minder games zullen verkopen. Als ze daarnaast ook weer voor consoles exclusives willen gaan en daarbij de consoles duurder maken, vraag ik me af waar ze wel games willen verkopen haha.
Ik sta er niet gek van te kijken als ze het doen. Steam is een directe concurrent van Microsoft. En ik snap heel goed dat ze geen geld naar Steam willen laten gaan terwijl ze het zelf goed kunnen gebruiken. Dus breken met steam zie ik realistisch in.