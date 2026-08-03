DuckDuckGo bindt de zonnebril-strijd aan met Meta en Samsung

Misschien is het je al opgevallen, maar techbedrijven gaan de laatste tijd behoorlijk hard op zonnebrillen. Meta, Samsung, ze willen stuk voor stuk dat je hun shades draagt en doen er dan ook alles aan om je ervan te overtuigen dat die van hun de allerbeste is, met de meest geavanceerde features. Zo ook DuckDuckGo, die met zijn eigen privacy-vriendelijke bril maar al te graag de markt betreedt.

Want ja, het is me tegenwoordig allemaal wat. Vroeger zette je uitsluitend een zonnebril op om je kijkers te beschermen tegen het verblindende licht van die brandende bol in de ruimte, maar anno 2026 is een zonnebril veel meer dan een UV-barrière. Het is een halve filmstudio, een multimedia device - en als je écht premium bent gegaan - een navigatiesysteem in een. Daaraan kleeft alleen een nadeel: privacyschending. Nu iedereen voortaan met een camcorder in brilvorm rondloopt, is je privacy niet gegarandeerd.

Maar goed, dat is dus het geval met de kneiterdure brillen van Samsung, Meta en menig ander merk smart glasses, iets wat totaal niet in lijn ligt met het mantra van DuckDuckGo. Want als er iets is waar DuckDuckGo altijd een punt van wenst te maken, dan is het dat men bijzonder veel waarde hecht aan privacy. Vandaar dat zij ook bijzondere keuzes hebben gemaakt met hun bijzondere zonnebril, ook nog een verschrikkelijk gunstig geprijsd is.

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Zo bevat de bril - die in samenwerking met Knockaround is ontwikkeld - geen onboard camera en nul speakers. Daarnaast is de bril ook nog eens ultralicht, mede door de afwezigheid van microchips. Wat heeft het dan wel? Een naadloze offline modus, zero latency en de gemoedsrust van een bril die je nooit hoeft op te laden… omdat er helemaal geen batterij in zit. Het zijn namelijk ‘normal f***ing sunglasses’.

Nee, dit is geen out of season april fools joke, dit is echt een ding. Naar alle waarschijnlijkheid is het een ludieke manier om de draak te steken met de grote tech jongens die de zonnebril markt aan het bestormen zijn, maar wat boeit dat. Het feit dat de bril ook echt te koop is en dat het niet puur een publiciteitsstunt is, maakt het wel af.

De DuckDuckGo Paso Robles zonnebril is voor grofweg dertig euro ex verzendkosten te bestellen via Knockaround