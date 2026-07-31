Sony reageert op kritiek over verdwijnen van fysieke PlayStation-games
Hoewel Sony PlayStation publiekelijk nog geen uitspraak heeft gedaan over diens besluit om vanaf januari 2028 te stoppen met fysieke PlayStation-games, is Sony genoodzaakt het onderwerp te bespreken tijdens de earnings call van 31 juli 2026. Hierin geeft Sony aan dat het de backlash van spelers begrijpt, maar dat het bedrijf voornemens is het eerder gedeelde plan door te zetten.
Tijdens Sony's earnings call, een online meeting waarin een bedrijf inzage geeft in financiële resultaten, de huidige performance en een blik op de toekomst, geeft Sony's chief financial officer (CFO) Lin Tao te kennen dat het stoppen met fysieke uitgaven niet enkel van toepassing is op PlayStation, maar op alle vormen van potentiële digitale media.
“When we think about the future–and we put in a lot of thought and time, and we cautiously considered this–and we came to this conclusion, and we’re going to cautiously move this forward. And to this decision, we have received various opinions and people have strong views, and we understand that the community has put forth those views to us. Games are loved by many people. It’s a form of entertainment that’s loved by people, and it’s connected to people’s fond memories in many cases. And so we understand those emotions. We want to consider that. And in the future digital ecosystem, how do we engage the gamers is something that we would like to continue to explore”
Ook geeft Tao een kleine verklaring over waarom er weinig verandert voor retailers. Het verdwijnen van fysieke media zou immers impliceren dat de daadwerkelijke hoesjes uit de schappen verdwijnen. Dat lijkt echter niet het geval te zijn. Volgens Tao behoudt de retailer namelijk het recht om hoesjes in de schappen te plaatsen. Deze hoesjes bevatten echter geen schijf, maar een downloadcode:
“About the retailers, there are regional characteristics, and for each regional partner, we try to have a thorough dialogue so that we can end up in a win-win situation. We don’t feel that the disc is the factor to differentiate from the PC. There’s a certain way to play with the PC as a user. It’s a long tail. The curated content is one of our strengths, and the game environment being stable, that’s another strength. And compared to the high-end gaming PC, our product is more affordable. So we don’t feel that the disc itself is a strong factor for differentiation. Going forward, we can coexist peacefully with PC games.”
Hoewel er voor beide perspectieven wat te zeggen valt, zijn er vanuit de consument momenteel meerdere acties gaande. Zo is eerder deze maand een petitie gestart waarin men oproept om de disc niet te killen, en organiseert Does It Play? een Blackout-week, waarin de gamepreservation-groep oproept om een week lang niet in te loggen op PlayStation.
Aan welke kant sta jij? Begrijp je Sony's besluit of ben je hier fel op tegen? Laat het (netjes) weten in de comments.
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Fuck Sony. Smerige hondenbende.
Ze komen er nog wel achter als een aanzienlijke groep ze de middelvinger geeft en via andere systemen gaat gamen.
Bewonderenswaardig dat je na al die backlash op elk Sony bericht dat ze plaatsen dit durft voor te schotelen aan je consument geeft wel weer aan dat ze geen ene fuck om de consument geven.
wtf heb je aan een leeg hoesje. een gamekey voor de switch 2 kan ik enigzins nog inkomen aangezien je toch iets fysieks hebt en zover ik weet kan doorverkopen. Uiteindelijk gaat pc en Nintendo er met de troon er vandoor.
Los van de inhoud; ik krijg zulke kotsneigingen van dit soort corporate PR bullshit praatjes. Zoveel woorden om de illusie van een weldoordacht diplomatiek antwoord te geven, terwijl ze in werkelijkheid heel weinig zeggen. Zeg alsjeblieft gewoon waar het op staat.
Veel smoesjes, maar geen hoesjes.
Hoesjes met download codes dus... Tja alsnog een dikke middelvinger dus.
En de retailers kunnen nog steeds spelen met de prijs en kortingen.
Dus de PS store is niet enige plek waar je playstation games kan kopen.
Ja ben zelf al helemaal over naar digitaal, maar dat is mijn eigen keuze geweest en nu worden gamers toch een kant op gedreven zonder zelf tussen digitaal of fysiek te kunnen/mogen kiezen, dat is wel jammer.
Vooral sneu voor de retailer, want die code in een box onzin zijn denk ik niet veel kopers voor.