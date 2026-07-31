Hoewel Sony PlayStation publiekelijk nog geen uitspraak heeft gedaan over diens besluit om vanaf januari 2028 te stoppen met fysieke PlayStation-games, is Sony genoodzaakt het onderwerp te bespreken tijdens de earnings call van 31 juli 2026. Hierin geeft Sony aan dat het de backlash van spelers begrijpt, maar dat het bedrijf voornemens is het eerder gedeelde plan door te zetten.

Tijdens Sony's earnings call, een online meeting waarin een bedrijf inzage geeft in financiële resultaten, de huidige performance en een blik op de toekomst, geeft Sony's chief financial officer (CFO) Lin Tao te kennen dat het stoppen met fysieke uitgaven niet enkel van toepassing is op PlayStation, maar op alle vormen van potentiële digitale media.

“When we think about the future–and we put in a lot of thought and time, and we cautiously considered this–and we came to this conclusion, and we’re going to cautiously move this forward. And to this decision, we have received various opinions and people have strong views, and we understand that the community has put forth those views to us. Games are loved by many people. It’s a form of entertainment that’s loved by people, and it’s connected to people’s fond memories in many cases. And so we understand those emotions. We want to consider that. And in the future digital ecosystem, how do we engage the gamers is something that we would like to continue to explore”

Ook geeft Tao een kleine verklaring over waarom er weinig verandert voor retailers. Het verdwijnen van fysieke media zou immers impliceren dat de daadwerkelijke hoesjes uit de schappen verdwijnen. Dat lijkt echter niet het geval te zijn. Volgens Tao behoudt de retailer namelijk het recht om hoesjes in de schappen te plaatsen. Deze hoesjes bevatten echter geen schijf, maar een downloadcode:

“About the retailers, there are regional characteristics, and for each regional partner, we try to have a thorough dialogue so that we can end up in a win-win situation. We don’t feel that the disc is the factor to differentiate from the PC. There’s a certain way to play with the PC as a user. It’s a long tail. The curated content is one of our strengths, and the game environment being stable, that’s another strength. And compared to the high-end gaming PC, our product is more affordable. So we don’t feel that the disc itself is a strong factor for differentiation. Going forward, we can coexist peacefully with PC games.”

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Hoewel er voor beide perspectieven wat te zeggen valt, zijn er vanuit de consument momenteel meerdere acties gaande. Zo is eerder deze maand een petitie gestart waarin men oproept om de disc niet te killen, en organiseert Does It Play? een Blackout-week, waarin de gamepreservation-groep oproept om een week lang niet in te loggen op PlayStation.

Aan welke kant sta jij? Begrijp je Sony's besluit of ben je hier fel op tegen? Laat het (netjes) weten in de comments.