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Speel spoedig de volledige Snake-saga van Metal Gear Solid

Door Wim Odekerken
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Na jaren afwezigheid is Konami weer terug en weten gelijk hoge ogen te gooien met een aantal van hun remakes. Een hoogvlieger is natuurlijk Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, een erg goede remake van het origineel.

Als dat jouw eerste ervaring is geweest met Metal Gear Solid, vraag je jezelf natuurlijk af hoe het verhaal verder gaat. Daar kan je binnenkort achter gaan komen met de release van Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Deze collectie bevat namelijk, onder andere, het directe vervolg genaamd Metal Gear Solid: Peace Walker én brengt voor het eerst Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots naar andere platformen dan de PlayStation 3. Met onderstaande trailer krijg je alvast een voorproefje van wat je te wachten staat.

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Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 verschijnt op 27 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Konami
Wim Odekerken
Wim Odekerken Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 18 reviews 142 artikelen geplaatst

Een pc-gamer in hart en nieren. Wim beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid kennis van uiteenlopende games en breidt die maar al te graag verder uit. In zijn voortdurende zoektocht naar het verfijnen van zijn vakmanschap neemt hij graag de tijd om de heerlijk eigenzinnige titels die de industrie te bieden heeft kritisch onder de loep te nemen. Strategiegames, RPG’s en meer passeren de revue, al blijft zijn liefde voor Yakuza het felst branden.

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Packshot Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2

Ontwikkelaar

Konami

Uitgever

Konami

Release

27 augustus 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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