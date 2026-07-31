Speel spoedig de volledige Snake-saga van Metal Gear Solid

Na jaren afwezigheid is Konami weer terug en weten gelijk hoge ogen te gooien met een aantal van hun remakes. Een hoogvlieger is natuurlijk Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, een erg goede remake van het origineel.

Als dat jouw eerste ervaring is geweest met Metal Gear Solid, vraag je jezelf natuurlijk af hoe het verhaal verder gaat. Daar kan je binnenkort achter gaan komen met de release van Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Deze collectie bevat namelijk, onder andere, het directe vervolg genaamd Metal Gear Solid: Peace Walker én brengt voor het eerst Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots naar andere platformen dan de PlayStation 3. Met onderstaande trailer krijg je alvast een voorproefje van wat je te wachten staat.

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Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 verschijnt op 27 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.