Age of Empires is nog niet klaar met 2026
Ik benoem het wel eens vaker, maar het is een fantastische tijd om fan van Age of Empires te zijn. Met alle definitieve versies die nu goed toegankelijk zijn, blijft men ook nieuwe content uitbrengen voor diverse delen uit de bekende strategie-franchise.
Zo zijn we dit jaar al getrakteerd op, onder andere, nieuwe DLC's voor Age of Empires IV en Age of Mythology: Retold. Daar houdt het niet bij op, want we gaan nog meer moois tegemoet. Zo krijgt Age of Empires IV dit jaar nóg een nieuwe DLC in de vorm van Raiders of the North waarin onder andere de Vikingen hun entree zullen maken. Dat gebeurd niet alleen in Age of Empires IV, want ook Age of Empires II: Definitive Edition krijgt een nieuwe DLC genaamd The Viking Sagas. Geen fan van Vikingen? Wellicht zijn de Baltische staten dan meer jouw ding, die komen later dit jaar naar Age of Empires III: Definitive Edition.
Microsoft blijft de populaire strategie-franchise wat ons betreft goed onderhouden. Welke DLC heb jij het meeste zin in?
Een pc-gamer in hart en nieren. Wim beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid kennis van uiteenlopende games en breidt die maar al te graag verder uit. In zijn voortdurende zoektocht naar het verfijnen van zijn vakmanschap neemt hij graag de tijd om de heerlijk eigenzinnige titels die de industrie te bieden heeft kritisch onder de loep te nemen. Strategiegames, RPG’s en meer passeren de revue, al blijft zijn liefde voor Yakuza het felst branden.
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Poll
Poll: Wat is de beste Xbox Game Studios-franchise?
Xbox Games Showcase wist overtuigend onze vorige poll te winnen. Hoog tijd voor een nieuwe vraag! Wat is volgens jou de beste Xbox Game Studios-franchise?29 reacties
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Trailer
Age of Empires IV: Raiders of the North valt binnen in de herfst
De Vikingen en de Schotten vallen Age of Empires IV binnen in Age of Empires IV: Raiders of the North. Check de trailer en bereid je alvast voor.1 reactie
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Preview
Preview: Age of Empires IV: Yue Fei’s Legacy - Ten strijde in het Verre Oosten
China is natuurlijk al vertegenwoordigd in Age of Empires IV, maar in de nieuwe DLC Yue Fei's Legacy ligt de focus op de strijd tussen de Song en...0 reacties
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Gerucht
Gerucht: Age of Empires 5 lijkt kwestie van tijd
World's Edge heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten. Naast het uitbrengen van diverse uitbreidingen wordt naar verluidt Age of Empires 5 ontwikkeld.0 reacties
Ik speel zelf alleen AoE2, maar top dat ze alle games nog steeds van DLC voorzien.