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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Age of Empires is nog niet klaar met 2026

Door Wim Odekerken
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Ik benoem het wel eens vaker, maar het is een fantastische tijd om fan van Age of Empires te zijn. Met alle definitieve versies die nu goed toegankelijk zijn, blijft men ook nieuwe content uitbrengen voor diverse delen uit de bekende strategie-franchise.

Zo zijn we dit jaar al getrakteerd op, onder andere, nieuwe DLC's voor Age of Empires IV en Age of Mythology: Retold. Daar houdt het niet bij op, want we gaan nog meer moois tegemoet. Zo krijgt Age of Empires IV dit jaar nóg een nieuwe DLC in de vorm van Raiders of the North waarin onder andere de Vikingen hun entree zullen maken. Dat gebeurd niet alleen in Age of Empires IV, want ook Age of Empires II: Definitive Edition krijgt een nieuwe DLC genaamd The Viking Sagas. Geen fan van Vikingen? Wellicht zijn de Baltische staten dan meer jouw ding, die komen later dit jaar naar Age of Empires III: Definitive Edition.

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Microsoft blijft de populaire strategie-franchise wat ons betreft goed onderhouden. Welke DLC heb jij het meeste zin in?

Bron: Microsoft
Wim Odekerken
Wim Odekerken Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 18 reviews 142 artikelen geplaatst

Een pc-gamer in hart en nieren. Wim beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid kennis van uiteenlopende games en breidt die maar al te graag verder uit. In zijn voortdurende zoektocht naar het verfijnen van zijn vakmanschap neemt hij graag de tijd om de heerlijk eigenzinnige titels die de industrie te bieden heeft kritisch onder de loep te nemen. Strategiegames, RPG’s en meer passeren de revue, al blijft zijn liefde voor Yakuza het felst branden.

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Packshot Age of Empires IV
Age of Empires IV

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

World's Edge

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

28 oktober 2021

Platforms

PC
PS5
XBS
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Ik speel zelf alleen AoE2, maar top dat ze alle games nog steeds van DLC voorzien.

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