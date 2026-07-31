Age of Empires is nog niet klaar met 2026

Ik benoem het wel eens vaker, maar het is een fantastische tijd om fan van Age of Empires te zijn. Met alle definitieve versies die nu goed toegankelijk zijn, blijft men ook nieuwe content uitbrengen voor diverse delen uit de bekende strategie-franchise.

Zo zijn we dit jaar al getrakteerd op, onder andere, nieuwe DLC's voor Age of Empires IV en Age of Mythology: Retold. Daar houdt het niet bij op, want we gaan nog meer moois tegemoet. Zo krijgt Age of Empires IV dit jaar nóg een nieuwe DLC in de vorm van Raiders of the North waarin onder andere de Vikingen hun entree zullen maken. Dat gebeurd niet alleen in Age of Empires IV, want ook Age of Empires II: Definitive Edition krijgt een nieuwe DLC genaamd The Viking Sagas. Geen fan van Vikingen? Wellicht zijn de Baltische staten dan meer jouw ding, die komen later dit jaar naar Age of Empires III: Definitive Edition.

Microsoft blijft de populaire strategie-franchise wat ons betreft goed onderhouden. Welke DLC heb jij het meeste zin in?