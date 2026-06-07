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Age of Empires IV: Raiders of the North valt binnen in de herfst

Door Wim Odekerken

Het is weer tijd voor Age of Empires IV om een nieuwe uitbreiding te ontvangen. Deze herfst verschijnt Age of Empires IV: Raiders of the North waarbij de Vikingen en de Schotten hun opwachting maken als nieuwe civilisaties.

De eerste beelden laten zien waartoe deze krachtige strijders in staat zijn. De Vikingen gaan iedereen te lijf met hun brute kracht en uitgebreide zee-arsenaal. De Schotten doen snel denken aan de klassieker Braveheart en ook die lui wisten hoe ze moeten vechten. Het roster van Age of Empires IV wordt in rap tempo alleen maar uitgebreider. Nog niet al te lang geleden namen wij nog een kijkje naar Yue-Fei's Legacy.

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Age of Empires IV: Raiders of the North verschijnt in de herfst voor Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 en pc.

Bron: XBOX Games Showcase
Wim Odekerken
Wim Odekerken Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 16 reviews 130 artikelen geplaatst

Een pc-gamer in hart en nieren. Wim beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid kennis van uiteenlopende games en breidt die maar al te graag verder uit. In zijn voortdurende zoektocht naar het verfijnen van zijn vakmanschap neemt hij graag de tijd om de heerlijk eigenzinnige titels die de industrie te bieden heeft kritisch onder de loep te nemen. Strategiegames, RPG’s en meer passeren de revue, al blijft zijn liefde voor Yakuza het felst branden.

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Packshot Age of Empires IV
Age of Empires IV

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

World's Edge

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

28 oktober 2021

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl6 Combo Juggler
3 weken geleden om 08:03

Nice! Had onlangs de rts jeuk en deze maar aangeschaft. Zat er best lekker in, totdat Mina the Hollower uitkwam en ik werd overtuigd door de review hier lol. Nu inmiddels bijna uitgespeeld dus pak dan deze weer op daarna. Of toch weer Helldivers? Keuzes keuzes :P

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