Age of Empires IV: Raiders of the North valt binnen in de herfst

Het is weer tijd voor Age of Empires IV om een nieuwe uitbreiding te ontvangen. Deze herfst verschijnt Age of Empires IV: Raiders of the North waarbij de Vikingen en de Schotten hun opwachting maken als nieuwe civilisaties.

De eerste beelden laten zien waartoe deze krachtige strijders in staat zijn. De Vikingen gaan iedereen te lijf met hun brute kracht en uitgebreide zee-arsenaal. De Schotten doen snel denken aan de klassieker Braveheart en ook die lui wisten hoe ze moeten vechten. Het roster van Age of Empires IV wordt in rap tempo alleen maar uitgebreider. Nog niet al te lang geleden namen wij nog een kijkje naar Yue-Fei's Legacy.

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Age of Empires IV: Raiders of the North verschijnt in de herfst voor Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 en pc.