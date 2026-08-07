Let's Sing 2027 aangekondigd voor later dit jaar
Voxler is zoals ieder jaar weer bezig met het ontwikkelen van Let's Sing. De ontwikkelaar mocht tijdens de THQ Nordic Showcase 2026 niet slechts één, maar twee games in de schijnwerpers zetten, waaronder de aankondiging van Let's Sing 2027.
Warm die stembanden alvast maar op, want ook dit jaar zijn er weer nieuwe karaoke games in aantocht. Dit najaar verschijnt Let's Sing 2027 en daarnaast wordt ook de ABBA spin-off opnieuw uitgegeven onder de noemer Let's Sing ABBA Returns. Let's Sing 2027 bevat een lijst van 35 nummers, waarbij zoals altijd is gezocht naar een mix van de grootste hits en geliefde klassiekers. De game los te koop, maar kan ook worden gekocht met een bundel waarbij twee microfoons zijn meegeleverd. Zo'n microfoon is overigens geen verplichting, want met de speciale Let's Sing app kun je ook je mobiele telefoon als microfoon gebruiken. Let's Sing 2027 bevat bovendien een gloednieuwe party mode waarin je samen met iemand anders drie verschillende mini-games kunt spelen.
De volledige tracklist is nog niet bekend, maar de game bevat in ieder geval The Subway van Chappell Roan, Die With A Smile van Lady Gaga en Bruno Mars, Ordinary van Alex Warren, God's Plan van Drake, We Can't Be Friends (Wait For Your Love) van Ariana Grande, Espresso van Sabrina Carpenter en Azizam van Ed Sheeran. Let's Sing ABBA Returns bevat een selectie van 32 legendarische ABBA hits, waaronder Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo en The Winner Takes It All. Mocht je aan de speellijsten niet genoeg hebben, dan kun je jezelf ook voorzien van een VIP Pass zodat je toegang krijgt tot een bibliotheek met meer dan 150 nummers.
Zowel Let's Sing 2027 als Let's Sing ABBA Returns verschijnen op 3 november 2026 voor de Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en PlayStation 5. De game is los te koop voor 39,99 euro en als je de set met twee fysieke microfoons wil dan betaal je 59,99 euro.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Frapant dat ze Xbox niet meer ondersteunen
Als ik iets niet heb, dan is het wel een mooie zangstem. Ik ga dit andere mensen dan ook niet aandoen.
The Rock is voor het zingen de kerk uit, dus slaat deze ff over 😎
Singstar vibes. Had die game voor de PS2 met de Eyetoy. Ideale party game met vrienden. Zeker omdat de Eyetoy de hoogtepunten van je "zangkunsten" opnam en na het nummer liet terugzien. #valsekat
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