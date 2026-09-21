Schil aardappel na aardappel in Potato Please
Het dagelijkse leven ontvluchten is nog nooit zo gemakkelijk geweest als vandaag de dag. Zo zien we maar weer met de aankondiging van Potato Please, een game waarin we een berg aardappelen moeten schillen.
Een mes, een emmer en een shitload aan aardappelen. Dat is de opzet van Potato Please, een game waarin we continu toewerken naar de volgende aardappel op de berg. In Potato Please dienen we het leger te voeden met, je raadt het al, aardappelen. Schil ze, gooi ze in het water en ga door naar de volgende. Gaandeweg ontgrendelen we meer apparatuur voor een efficiënter schilproces. Er lijkt echter een onderliggend verhaal schuil te gaan in de game. Zo zien we bijvoorbeeld een sleutel verstopt zitten in een aardappel.
Potato Please kent nog geen releasedatum en verschijnt vooralsnog alleen voor pc.
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Kunnen ze hier geen AR versie van maken, misschien wordt aardappels schillen dan wat leuker 😂.