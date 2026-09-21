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Tokyo Game Show 2026

Schil aardappel na aardappel in Potato Please

Door Rudy Wijnberg
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Het dagelijkse leven ontvluchten is nog nooit zo gemakkelijk geweest als vandaag de dag. Zo zien we maar weer met de aankondiging van Potato Please, een game waarin we een berg aardappelen moeten schillen.

Een mes, een emmer en een shitload aan aardappelen. Dat is de opzet van Potato Please, een game waarin we continu toewerken naar de volgende aardappel op de berg. In Potato Please dienen we het leger te voeden met, je raadt het al, aardappelen. Schil ze, gooi ze in het water en ga door naar de volgende. Gaandeweg ontgrendelen we meer apparatuur voor een efficiënter schilproces. Er lijkt echter een onderliggend verhaal schuil te gaan in de game. Zo zien we bijvoorbeeld een sleutel verstopt zitten in een aardappel.

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Potato Please kent nog geen releasedatum en verschijnt vooralsnog alleen voor pc.

Bron: Golden Horn Studios
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2658 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Potato Please
Potato Please

Ontwikkelaar

Golden Horn Studios

Uitgever

Golden Horn Studios

Release

-

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
12 minuten geleden

Kunnen ze hier geen AR versie van maken, misschien wordt aardappels schillen dan wat leuker 😂.

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