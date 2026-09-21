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Tokyo Game Show 2026

Jet Man knalt Mega Man: Dual Override in

Door Bram Noteboom
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Langzaam maar zeker wordt het roster aan personages in Mega Man: Dual Override vrijgegeven. Ditmaal krijgt Jet Man een plaatsje op het podium.

De naam verraadt het al, maar Jet Man is een listige opponent, want hij kan in een straaljager veranderen. Dit zie je terug in zijn speelstijl: snel, hectisch en krachtig. Mega Man (of zoals we in de Japanse onderstaande trailer zien 'Rockman') en Proto Man hebben de handen vol aan deze metalen bullebak, al kent een overwinning natuurlijk nog een andere keerzijde. Wanneer je Jet Man weet te verslaan in een gevecht, krijg je de mogelijkheid zijn vaardigheden in te zetten. En dat zijn geen flauwe grappen kan ik je meegeven.

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Mega Man: Dual Override is beschikbaar in de lente van 2027 voor de pc en consoles.

Bron: Capcom
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 176 reviews 5532 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Mega Man: Dual Override
Mega Man: Dual Override

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

Lente 2027

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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