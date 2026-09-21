Jet Man knalt Mega Man: Dual Override in
Langzaam maar zeker wordt het roster aan personages in Mega Man: Dual Override vrijgegeven. Ditmaal krijgt Jet Man een plaatsje op het podium.
De naam verraadt het al, maar Jet Man is een listige opponent, want hij kan in een straaljager veranderen. Dit zie je terug in zijn speelstijl: snel, hectisch en krachtig. Mega Man (of zoals we in de Japanse onderstaande trailer zien 'Rockman') en Proto Man hebben de handen vol aan deze metalen bullebak, al kent een overwinning natuurlijk nog een andere keerzijde. Wanneer je Jet Man weet te verslaan in een gevecht, krijg je de mogelijkheid zijn vaardigheden in te zetten. En dat zijn geen flauwe grappen kan ik je meegeven.
Mega Man: Dual Override is beschikbaar in de lente van 2027 voor de pc en consoles.
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