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gamescom 2026

Mega Man: Dual Override-releasewindow onthuld tijdens Nintendo Direct

Door Bram Noteboom
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Capcom maakt ons niet alleen blij met Monster Hunter Wilds voor de Nintendo Switch 2. Nee, ook Mega Man: Dual Override maakt een opkomst. In een nieuwe gameplaytrailer werd de releasewindow van de actie-platformer bekendgemaakt.

Zowel Mega Man als Proto Man gaan de strijd aan met Twinkle Girl en andere opponenten. Onze blauwe vriend bestookt vijanden vooral van een afstandje, terwijl zijn partner een schild inzet voor close quarters combat. Custom Chips geven spelers extra diepgang in customization, terwijl de Override-vormen dienen als krachtige, ultieme aanvallen. De flitsende actie staat centraal in het verse beeldmateriaal, maar zorg er ook maar voor dat je weet waar je jouw metalen poten neerzet. Er wordt namelijk van je verwacht dat je meedeelt aan de platforming, waardoor listige sprongen niet ondenkbaar zijn tijdens je playthrough. Naast de game werden er Amiibo wereldkundig gemaakt van de twee protagonisten. Deze beeldjes lanceren gelijktijdig met de game.

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Mega Man: Dual Override is beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles in de lente van 2027.

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5457 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Mega Man: Dual Override
Mega Man: Dual Override

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

Lente 2027

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Heb mij met de vorige Mega man spellen goed vermaakt dus heb goede hoop voor dit deel.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Echt zin in deze nieuwe Mega Man game.

0
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