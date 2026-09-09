Mega Man: Dual Override-releasewindow onthuld tijdens Nintendo Direct
Capcom maakt ons niet alleen blij met Monster Hunter Wilds voor de Nintendo Switch 2. Nee, ook Mega Man: Dual Override maakt een opkomst. In een nieuwe gameplaytrailer werd de releasewindow van de actie-platformer bekendgemaakt.
Zowel Mega Man als Proto Man gaan de strijd aan met Twinkle Girl en andere opponenten. Onze blauwe vriend bestookt vijanden vooral van een afstandje, terwijl zijn partner een schild inzet voor close quarters combat. Custom Chips geven spelers extra diepgang in customization, terwijl de Override-vormen dienen als krachtige, ultieme aanvallen. De flitsende actie staat centraal in het verse beeldmateriaal, maar zorg er ook maar voor dat je weet waar je jouw metalen poten neerzet. Er wordt namelijk van je verwacht dat je meedeelt aan de platforming, waardoor listige sprongen niet ondenkbaar zijn tijdens je playthrough. Naast de game werden er Amiibo wereldkundig gemaakt van de twee protagonisten. Deze beeldjes lanceren gelijktijdig met de game.
Mega Man: Dual Override is beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles in de lente van 2027.
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Heb mij met de vorige Mega man spellen goed vermaakt dus heb goede hoop voor dit deel.
Echt zin in deze nieuwe Mega Man game.