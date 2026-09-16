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Capcom Spotlight opent met Mega Man: Dual Override

Door Rudy Wijnberg
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Na de Stranger Than Heaven-livestream is het de beurt aan Capcom om de Tokyo Game Show verder op te hypen. De show opent lekker met niemand minder dan de Blue Bomber. Helaas weinig nieuwe beelden, maar we leren gelukkig wel meer over de verschillen tussen Mega Man en Proto Man in Mega Man: Dual Override.

Proto Man, Mega Mans broer, maakt zijn opwachting in Mega Man: Dual Override. Dat wisten we natuurlijk al, maar nu zien we ook het grote verschil tussen de twee personages. Zo komen we te weten dat Proto Man zich focust op close-quarterscombat, waardoor een level compleet anders kan aanvoelen. Tevens leren we meer over de ‘Custom Chips’, een mechanisme waarmee we de speelbare personages drastisch kunnen veranderen. In totaal zijn er vijftig om te verzamelen.

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Waar we normaliter de krachten van Robot Masters overnemen na het verslaan van de baas, werkt dat bij Proto Man net iets anders. Proto Man krijgt namelijk nieuwe krachten die volledig eigen zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld zijn schild werpen na het verslaan van een Robot Master.

Mega Man: Dual Override verschijnt in de lente van 2027 voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Capcom
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2617 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Mega Man: Dual Override
Mega Man: Dual Override

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

Lente 2027

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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