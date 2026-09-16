Capcom Spotlight opent met Mega Man: Dual Override
Na de Stranger Than Heaven-livestream is het de beurt aan Capcom om de Tokyo Game Show verder op te hypen. De show opent lekker met niemand minder dan de Blue Bomber. Helaas weinig nieuwe beelden, maar we leren gelukkig wel meer over de verschillen tussen Mega Man en Proto Man in Mega Man: Dual Override.
Proto Man, Mega Mans broer, maakt zijn opwachting in Mega Man: Dual Override. Dat wisten we natuurlijk al, maar nu zien we ook het grote verschil tussen de twee personages. Zo komen we te weten dat Proto Man zich focust op close-quarterscombat, waardoor een level compleet anders kan aanvoelen. Tevens leren we meer over de ‘Custom Chips’, een mechanisme waarmee we de speelbare personages drastisch kunnen veranderen. In totaal zijn er vijftig om te verzamelen.
Waar we normaliter de krachten van Robot Masters overnemen na het verslaan van de baas, werkt dat bij Proto Man net iets anders. Proto Man krijgt namelijk nieuwe krachten die volledig eigen zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld zijn schild werpen na het verslaan van een Robot Master.
Mega Man: Dual Override verschijnt in de lente van 2027 voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.
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