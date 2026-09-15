IGN wordt getroffen door ontslagronde

Als het aankomt op (videogame)journalistiek, dan kan je vandaag de dag eigenlijk bijna niet naast IGN kijken. Kennelijk gaat het niet zo goed bij deze entertainment gigant, want bronnen hebben nu laten weten dat heel wat mensen daar hun baan zijn verloren.

Verschillende ontslagen bij IGN

Kotaku rapporteert dat bronnen hebben laten weten dat er verschillende werknemers ontslagen zijn bij IGN. Ook enkele heel bekende gezichten behoren tot de getroffen partijen: Seth Macy, bijvoorbeeld, bevestigde in een X-post dat hij inderdaad zijn baan is verloren. Zijn ex-collega Ryan McCaffrey reageerde aangeslagen op het bericht.

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Ook de IGN Creators Guild postte een statement:

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Je baan verliezen is uiteraard nooit leuk. We hopen dan ook dat onze getroffen conculega's spoedig weer elders aan de slag kunnen gaan.

Copyright afbeelding thumbnail: IGN