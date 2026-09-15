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IGN wordt getroffen door ontslagronde

Door Simon Verbeke
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Als het aankomt op (videogame)journalistiek, dan kan je vandaag de dag eigenlijk bijna niet naast IGN kijken. Kennelijk gaat het niet zo goed bij deze entertainment gigant, want bronnen hebben nu laten weten dat heel wat mensen daar hun baan zijn verloren.

Verschillende ontslagen bij IGN

Kotaku rapporteert dat bronnen hebben laten weten dat er verschillende werknemers ontslagen zijn bij IGN. Ook enkele heel bekende gezichten behoren tot de getroffen partijen: Seth Macy, bijvoorbeeld, bevestigde in een X-post dat hij inderdaad zijn baan is verloren. Zijn ex-collega Ryan McCaffrey reageerde aangeslagen op het bericht.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Ook de IGN Creators Guild postte een statement:

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen Instagram-bericht.

Je baan verliezen is uiteraard nooit leuk. We hopen dan ook dat onze getroffen conculega's spoedig weer elders aan de slag kunnen gaan.

Copyright afbeelding thumbnail: IGN

Bron: Seth Macy & Ryan McCaffrey, IGN Creators Guild, Kotaku
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 347 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
11 minuten geleden

Met zoveel "kritiek" ign al jaren krijgt had ik die ontslagrondes eigenlijk al veel eerder verwacht.

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