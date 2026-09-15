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Ontwikkelaar van MARVEL Tōkon: Fighting Souls vertelt over toekomstige updates

Door Simon Verbeke
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MARVEL Tōkon: Fighting Souls is inmiddels iets langer dan een maand uit en de game werd bij de launch (heel) goed ontvangen. Tijd dus om even vooruit te blikken en te kijken wat er zoal op de planning staat.

Verschillende aanpassingen op komst voor MARVEL Tōkon: Fighting Souls

In een bericht van de regisseur krijgen we te horen waar het team momenteel aan werkt. Allereerst begint de regisseur met zich te verontschuldigen voor de problemen met de pc-versie van de game (heel stabiel was de game namelijk niet op dat platform). Er wordt hard gewerkt aan oplossingen, maar ook op andere platformen staat er nog heel wat op de planning. Een van de belangrijkste aandachtspunten is de responsiviteit van de besturing. Sommige aanvallen worden volgens de ontwikkelaars niet altijd correct geregistreerd en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Ook de Assist- en Tag-systemen worden aangepast. Spelers kunnen voortdurend personages inschakelen om elkaar te helpen en het veelvuldig gebruiken van Assists en Tags blijkt ook bijzonder effectief. Daardoor bestaat een flink deel van sommige gevechten uit personages die elkaar continu afwisselen en ondersteunen. Leuk voor wie van totale chaos houdt, maar minder ideaal wanneer je af en toe ook gewoon even wilt ademhalen. De ontwikkelaars overwegen daarom om de cooldowns van bepaalde Assists en Switches te verhogen.

Wat betreft balans-updates, verwacht de ontwikkelaar eigenlijk (voorlopig) weinig. Volgens statistieken zijn de verschillende personages best wel goed gebalanceerd, dus op dit moment lijken er niet echt indringende updates nodig te zijn om bepaalde personages te buffen of te verzwakken.

Marvel tokon starlord

MARVEL Tōkon: Fighting Souls is nu uit op PlayStation 5 en pc.

Bron: Arc System Works
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 350 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Arc System Works

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

6 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
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