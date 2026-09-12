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Star Wars Eclipse en KOTOR Remake in Lucasfilm 2026 trailer

Door Rudy Wijnberg
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Lucasfilm Games heeft zonder ook maar enige aanleiding een 2026 sizzletrailer van zijn ‘recente’ games gepubliceerd. In de trailer zien we onder andere tien jaar oude games, mobile games, maar ook de Knights of the Old Republic (KOTOR) Remake en Star Wars Eclipse.

Waar velen van ons vrezen voor het lot van de Knights of the Old Republic Remake, lijkt Lucasfilm Games zich absoluut geen zorgen te maken. In een zojuist gepubliceerde video zien we een flink aantal games voorbijkomen, zoals de LEGO Star Wars-games, Indiana Jones, Star Wars: Galactic Racer en Return to Monkey Island. Op zich best leuk om zo'n rijk portfolio voorbij te zien komen, maar om Star Wars: Knights of the Old Republic Remake erin op te nemen, is nogal apart. De game lijkt op dit moment te verkeren in development hell en er is al een paar jaar geen significante update getoond.

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Ook de vermelding van Quantic Dreams' Star Wars Eclipse is opvallend. Quantic Dreams zit namelijk in ruig vaarwater en volgens geruchten zou Star Wars Eclipse zelfs stervende zijn. Wellicht moet deze sizzle dan ook weer wat vertrouwen wekken, want dat DGG (Disney Games Group) voornemens is om Star Wars-games te produceren, moge duidelijk zijn.

Zitten jullie nog te wachten op meer Star Wars-games, of wordt het tijd dat Disney andere IP's uit het Lucasfilm-portfolio meer aandacht gaat geven? Laat het weten in de comments!

Bron: Lucasfilm Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 350 reviews 2589 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar iknatuurlijk
iknatuurlijk
lvl7 Checkpoint Jeugd
34 minuten geleden

Ik zit op het vervolg van Jedi Survivor te wachten. Wat een game was dat zeg samen met fallen order. Was echt smullen voor mij als rasechte Star Wars fan.

Heb me ook uitstekend vermaakt met outlaws, ook al was dat niet de beste game.

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Avatar Maestro
Maestro
lvl13 Meta Builder
37 minuten geleden bewerkt

Blij dat het nog teken van leven laat zien!

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Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
1 uur geleden

Zonde dat het zo loopt met Eclips, kan toch niet lang meer goed gaan voor die studio. Detroit was wel een meesterwerk vond The Rock.

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Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

Dit zou wel heel erg tof zijn als deze games nog doorgaan! Met KOTOR heb ik wat minder, want turn-based, maar toch zou ik die wel willen uitproberen omdat ik zowat Star Wars adem ipv zuurstof.

Eclipse zou voor mij een day 1 buy zijn. Hopelijk gaat het toch nog door…

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Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

100% dat ik op nog meer star wars games zit te wachten. Van mij mogen er de komende 50 jaar nog star wars games gemaakt worden.

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