Star Wars Eclipse en KOTOR Remake in Lucasfilm 2026 trailer

Lucasfilm Games heeft zonder ook maar enige aanleiding een 2026 sizzletrailer van zijn ‘recente’ games gepubliceerd. In de trailer zien we onder andere tien jaar oude games, mobile games, maar ook de Knights of the Old Republic (KOTOR) Remake en Star Wars Eclipse.

Waar velen van ons vrezen voor het lot van de Knights of the Old Republic Remake, lijkt Lucasfilm Games zich absoluut geen zorgen te maken. In een zojuist gepubliceerde video zien we een flink aantal games voorbijkomen, zoals de LEGO Star Wars-games, Indiana Jones, Star Wars: Galactic Racer en Return to Monkey Island. Op zich best leuk om zo'n rijk portfolio voorbij te zien komen, maar om Star Wars: Knights of the Old Republic Remake erin op te nemen, is nogal apart. De game lijkt op dit moment te verkeren in development hell en er is al een paar jaar geen significante update getoond.

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Ook de vermelding van Quantic Dreams' Star Wars Eclipse is opvallend. Quantic Dreams zit namelijk in ruig vaarwater en volgens geruchten zou Star Wars Eclipse zelfs stervende zijn. Wellicht moet deze sizzle dan ook weer wat vertrouwen wekken, want dat DGG (Disney Games Group) voornemens is om Star Wars-games te produceren, moge duidelijk zijn.

Zitten jullie nog te wachten op meer Star Wars-games, of wordt het tijd dat Disney andere IP's uit het Lucasfilm-portfolio meer aandacht gaat geven? Laat het weten in de comments!