Saber mikt op 2028-release voor Star Wars: KOTOR Remake
Je zou het maar vergeten: Star Wars: Knights of the Old Republic Remake is nog in leven. Saber Interactive geeft een opvallend vroegtijdige releasewindow vrij.
Somehow, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake has returned. Het nieuws over de felbegeerde remake is kort maar krachtig. Steve Allison, de kersverse chief business officer (CBO) van Saber Interactive, nam de tijd om het internet op te gaan en een aantal vragen te beantwoorden. Oorspronkelijk kwam hij in de Space Marine 2-subreddit terecht, waarin hij zijn rol verder uitlegde, aangezien Saber Interactive van plan is veel meer games zelf uit te gaan geven en weg te blijven van microtransacties. Afijn, hij spreekt over de 2028 line-up en de games waarvan hij 'hoopt' dat ze komen te verschijnen tegen die tijd. De namen zijn niet de minste: Space Marine 3, John Wick en Star Wars: Knights of the Old Republic Remake.
Dit is nogal een bijzondere statement, want de ontwikkeling van Star Wars: Knights of the Old Republic Remake is allesbehalve soepel verlopen. De ontwikkeling lag eerst bij Aspyr Media, voordat Saber Interactive ermee aan de haal ging. Echter, na de implosie bij Embracer moest men eerst hun eigen hachje zien te redden. Oftewel: allemaal chaotische ontwikkelingen die de KOTOR-remake niet ten goede kwamen. We gaan zien of de begeerde 2028-release daadwerkelijk wordt gehaald.
Star Wars: Knights of the Old Republic Remake is in ontwikkeling voor de pc en PlayStation 5.
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Ik heb hier zo veel zin in😃!En het is nog zoooo lang wachten😣! (Als ‘ie niet stopgezet wordt tenminste)🫣)