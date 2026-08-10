The Witcher Seizoen 5 lijkt stilletjes uitgesteld naar 2027

Het heeft er alle schijn van dat Netflix' The Witcher Seizoen 5 is uitgesteld. Het nieuwe seizoen stond voorheen prominent tussen de 2026-releases van het platform, maar is daar nu uit verdwenen, wat suggereert dat Geralts avontuur niet in 2026 wordt voortgezet.

We moeten nog even wat langer wachten op het slotseizoen van Netflix' The Witcher. Het vijfde, en daarmee laatste, seizoen is naar verluidt al in 2025 gefilmd, maar What's On Netflix suggereert dat het team dat de speciale effecten doet wat langer nodig heeft. Hoewel Netflix zelf niets heeft bevestigd noch ontkend, suggereert het verwijderen van de serie op de promotionele pagina's dat de release in 2027 zal plaatsvinden.

De The Witcher-serie heeft flinke ups en downs gekend. Zo is het eerste seizoen enkel met cijfers boven de 8 beloond. Vanaf seizoen 3 ging het echter bergafwaarts. Met een gemiddelde van 5,8 op zak was er verbetering nodig. Helaas kwam die verbetering niet, want The Witcher Season 4 staat momenteel op een gemiddelde van 4,4. Het afglijden van de serie valt dan ook niet geheel te wijten aan het vertrek van Henry Cavill. De Superman-acteur besloot om na het derde seizoen te stoppen. Seizoen 4 en 5 kennen dan ook een "nieuwe" Geralt of Rivia, gespeeld door Liam Hemsworth.

Mocht Netflix het uitstel van The Witcher Season 5 officieel bevestigen, dan werken we dit artikel natuurlijk bij. Heb jij alle seizoenen van The Witcher gekeken en wat vond je ervan? Laat het weten in de comments!