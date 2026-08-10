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The Witcher Seizoen 5 lijkt stilletjes uitgesteld naar 2027

Door Rudy Wijnberg
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Het heeft er alle schijn van dat Netflix' The Witcher Seizoen 5 is uitgesteld. Het nieuwe seizoen stond voorheen prominent tussen de 2026-releases van het platform, maar is daar nu uit verdwenen, wat suggereert dat Geralts avontuur niet in 2026 wordt voortgezet.

We moeten nog even wat langer wachten op het slotseizoen van Netflix' The Witcher. Het vijfde, en daarmee laatste, seizoen is naar verluidt al in 2025 gefilmd, maar What's On Netflix suggereert dat het team dat de speciale effecten doet wat langer nodig heeft. Hoewel Netflix zelf niets heeft bevestigd noch ontkend, suggereert het verwijderen van de serie op de promotionele pagina's dat de release in 2027 zal plaatsvinden.

The Witcher Season 1 Netflix

De The Witcher-serie heeft flinke ups en downs gekend. Zo is het eerste seizoen enkel met cijfers boven de 8 beloond. Vanaf seizoen 3 ging het echter bergafwaarts. Met een gemiddelde van 5,8 op zak was er verbetering nodig. Helaas kwam die verbetering niet, want The Witcher Season 4 staat momenteel op een gemiddelde van 4,4. Het afglijden van de serie valt dan ook niet geheel te wijten aan het vertrek van Henry Cavill. De Superman-acteur besloot om na het derde seizoen te stoppen. Seizoen 4 en 5 kennen dan ook een "nieuwe" Geralt of Rivia, gespeeld door Liam Hemsworth.

Mocht Netflix het uitstel van The Witcher Season 5 officieel bevestigen, dan werken we dit artikel natuurlijk bij. Heb jij alle seizoenen van The Witcher gekeken en wat vond je ervan? Laat het weten in de comments!

Bron: What's On Netflix
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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The Witcher 4

Ontwikkelaar

CD Projekt RED

Uitgever

CD PROJEKT RED

Release

2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl7 Checkpoint Jeugd
6 dagen geleden om 10:23

Insert godfather meme: look what they’ve done to my boy :(

1
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
6 dagen geleden om 09:30

Ze hadden het eerlijk gezegd beter kunnen uitstellen naar 2077..

1
Avatar Kowailean
Kowailean
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 07:10

Kon zoveel beter dan het was geweest

0
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 23:05

Van destijds best bekeken top serie op Netflix ooit naar bagger waar 75% was gestopt met kijken in s3. Het grootste verval in een serie ooit naast GOT.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
1 week geleden om 22:31

The Rock witchst wel dat dit ging gebeuren.

2
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 18:35

Hemsworth doet het mijlenver van slecht. Maar ze waren mij halverwege seizoen 3 eigenlijk al kwijt qua welke kant ze op gingen.

1
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 18:28

Wacht het af, vond het nog steeds wel aardig!

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl11 Commander
1 week geleden om 18:11

Ik vond het met Henry Cavill al geen geweldige serie. Ik kan me ook niet herinneren of ik seizoen 3 wel gezien heb, maar zo te zien hoef ik er niet opnieuw in te duiken.
Wel jammer want het bronmateriaal ben ik zeker fan van.

0
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