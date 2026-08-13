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The Witcher multiplayergame getroffen door ontslagronde

Door Rudy Wijnberg
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CD Projekt Red heeft moeten snijden in het personeelsbestand dat werkt aan een mysterieuze multiplayergame van The Witcher. De game, die onder de noemer Project Sirius gaat, moet het nu doen met negen minder ontwikkelaars. Dat aantal wordt spoedig verdubbelt, negen andere leden van het team worden namelijk toegewezen aan andere teams binnen het bedrijf.

Er zijn op het moment meerdere projecten actief binnen CD Projekt Red. Naast de uitbreiding voor The Witcher 3 en natuurlijk de ontwikkeling van The Witcher 4, heeft de Poolse ontwikkelaar ook een multiplayergame binnen het Witcher-universum in productie. Project Sirius kent volgens een eerder vrijgegeven financieel rapport 83 actieve leden, maar daar komt nu dus verandering in. Achttien werknemers dienen namelijk het veld te ruimen.

The Witcher 3 De Rondvraag 2026

CD Projekt Red heeft het nieuws, dat initieel door Kotaku naar buiten is gebracht, bevestigd aan Eurogamer. Zo geeft het in een kort statement het volgende te kennen:
“We adjusted the size of the Sirius team to reflect the project's needs at this stage of development. As a result, four people in Boston and five in Warsaw are leaving the company, while nine others have been invited to internal recruitment processes for potential roles on other CD Projekt Red projects.”

Wij wensen de negen werknemers die CD Projekt Red moeten verlaten veel succes met het zoeken van een nieuwe werkgever.

Bron: Eurogamer
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Witcher 4
The Witcher 4

Ontwikkelaar

CD Projekt RED

Uitgever

CD PROJEKT RED

Release

2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
4 dagen geleden om 15:33

The Rock zou gewoon iedereen daar ontslaan en ze herplaatsen bij de maingame. Laat dit maar gewoon lekker zitten 👊🏼

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