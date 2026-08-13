The Witcher multiplayergame getroffen door ontslagronde

CD Projekt Red heeft moeten snijden in het personeelsbestand dat werkt aan een mysterieuze multiplayergame van The Witcher. De game, die onder de noemer Project Sirius gaat, moet het nu doen met negen minder ontwikkelaars. Dat aantal wordt spoedig verdubbelt, negen andere leden van het team worden namelijk toegewezen aan andere teams binnen het bedrijf.

Er zijn op het moment meerdere projecten actief binnen CD Projekt Red. Naast de uitbreiding voor The Witcher 3 en natuurlijk de ontwikkeling van The Witcher 4, heeft de Poolse ontwikkelaar ook een multiplayergame binnen het Witcher-universum in productie. Project Sirius kent volgens een eerder vrijgegeven financieel rapport 83 actieve leden, maar daar komt nu dus verandering in. Achttien werknemers dienen namelijk het veld te ruimen.

CD Projekt Red heeft het nieuws, dat initieel door Kotaku naar buiten is gebracht, bevestigd aan Eurogamer. Zo geeft het in een kort statement het volgende te kennen:

“We adjusted the size of the Sirius team to reflect the project's needs at this stage of development. As a result, four people in Boston and five in Warsaw are leaving the company, while nine others have been invited to internal recruitment processes for potential roles on other CD Projekt Red projects.”

Wij wensen de negen werknemers die CD Projekt Red moeten verlaten veel succes met het zoeken van een nieuwe werkgever.