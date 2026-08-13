The Witcher multiplayergame getroffen door ontslagronde
CD Projekt Red heeft moeten snijden in het personeelsbestand dat werkt aan een mysterieuze multiplayergame van The Witcher. De game, die onder de noemer Project Sirius gaat, moet het nu doen met negen minder ontwikkelaars. Dat aantal wordt spoedig verdubbelt, negen andere leden van het team worden namelijk toegewezen aan andere teams binnen het bedrijf.
Er zijn op het moment meerdere projecten actief binnen CD Projekt Red. Naast de uitbreiding voor The Witcher 3 en natuurlijk de ontwikkeling van The Witcher 4, heeft de Poolse ontwikkelaar ook een multiplayergame binnen het Witcher-universum in productie. Project Sirius kent volgens een eerder vrijgegeven financieel rapport 83 actieve leden, maar daar komt nu dus verandering in. Achttien werknemers dienen namelijk het veld te ruimen.
CD Projekt Red heeft het nieuws, dat initieel door Kotaku naar buiten is gebracht, bevestigd aan Eurogamer. Zo geeft het in een kort statement het volgende te kennen:
“We adjusted the size of the Sirius team to reflect the project's needs at this stage of development. As a result, four people in Boston and five in Warsaw are leaving the company, while nine others have been invited to internal recruitment processes for potential roles on other CD Projekt Red projects.”
Wij wensen de negen werknemers die CD Projekt Red moeten verlaten veel succes met het zoeken van een nieuwe werkgever.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Series
The Witcher Seizoen 5 lijkt stilletjes uitgesteld naar 2027
The Witcher Seizoen 5 lijkt te zijn uitgesteld naar 2027. Netflix heeft het slotseizoen uit de promotionele pagina van de 2026-line-up verwijderd.13 reacties
-
Video
The Witcher 4-techdemo getoond tijdens Unreal Engine showcase
Tijdens de State of Unreal showcase vandaag is een nieuwe techdemo van The Witcher 4 gedeeld. Hierin zien we hoe de game draait op de PlayStation 5.0 reacties
-
Nieuws
Witcher 4 devs waarschuwen voor fake uitnodigingen bèta
Mag jij als een van de weinigen aan de slag met The Witcher 4 omdat je bent uitgenodigd voor een bèta? Dan hebben wij waarschijnlijk minder leuk nieuws...0 reacties
-
Nieuws
Verwacht geen Witcher 4 voor 2027
Helaas, The Witcher 4 komt niet te verschijnen voor 2027. Dit laat CD Projekt Red naast andere updates weten tijdens de bekendmaking van diens jaarcijfers.0 reacties
The Rock zou gewoon iedereen daar ontslaan en ze herplaatsen bij de maingame. Laat dit maar gewoon lekker zitten 👊🏼