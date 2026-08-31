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gamescom 2026

The Witcher 3 Remastered: dit is de performance op Switch 2

Door Rudy Wijnberg
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Dankzij een livestream van CD Projekt Red zijn we te weten gekomen wat de performance is van The Witcher 3: Wild Hunt Remastered op Nintendo Switch 2 (dank voor de tip, Kevin). De game komt op 29 september voor de nieuwe console van Nintendo te verschijnen en levert, logischerwijs, aardig in op de performance ten opzichte van de PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Zoals gewoonlijk komt de Nintendo Switch 2-versie gepaard met een tweetal specs. Zo laat CDPR weten dat The Witcher 3: Wild Hunt Remastered in de docked modus een targeted resolutie van 1080p en een dynamische framerate van tussen de 30 en 40 fps moet halen. In handheld leveren we niet in op de framerate, maar zakt de resolutie terug naar 720p. Daarbij wordt meegegeven dat spelers die in docked mode spelen op een 120 Hz ondersteunend scherm, dichter bij een stabiele 40 fps komen.

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Daarnaast laat de Poolse ontwikkelaar weten dat muismodus en gyro aiming worden ondersteund. Ook is The Witcher III: Wild Hunt Remastered voorzien van 'Motion Patterns', iets wat we ook al zagen in Cyberpunk 2077. Hierdoor kun je bijvoorbeeld de Joy-Con 2 in de lucht houden om Roach op te roepen of de controller kantelen om de kruisboog af te vuren.

The Witcher III: Wild Hunt Remastered verschijnt op 29 september voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Mocht je de base game hebben op welke console dan ook (Nintendo Switch inbegrepen), dan kun je de update geheel gratis downloaden, mits je natuurlijk beschikt over een van de eerdergenoemde consoles.

Bron: CD Projekt Red
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2463 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Witcher III: Wild Hunt
Winnaar
The Witcher III: Wild Hunt

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

CD Projekt RED

Uitgever

Bandai Namco

Release

19 mei 2015

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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