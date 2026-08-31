The Witcher 3 Remastered: dit is de performance op Switch 2

Dankzij een livestream van CD Projekt Red zijn we te weten gekomen wat de performance is van The Witcher 3: Wild Hunt Remastered op Nintendo Switch 2 (dank voor de tip, Kevin). De game komt op 29 september voor de nieuwe console van Nintendo te verschijnen en levert, logischerwijs, aardig in op de performance ten opzichte van de PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Zoals gewoonlijk komt de Nintendo Switch 2-versie gepaard met een tweetal specs. Zo laat CDPR weten dat The Witcher 3: Wild Hunt Remastered in de docked modus een targeted resolutie van 1080p en een dynamische framerate van tussen de 30 en 40 fps moet halen. In handheld leveren we niet in op de framerate, maar zakt de resolutie terug naar 720p. Daarbij wordt meegegeven dat spelers die in docked mode spelen op een 120 Hz ondersteunend scherm, dichter bij een stabiele 40 fps komen.

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Daarnaast laat de Poolse ontwikkelaar weten dat muismodus en gyro aiming worden ondersteund. Ook is The Witcher III: Wild Hunt Remastered voorzien van 'Motion Patterns', iets wat we ook al zagen in Cyberpunk 2077. Hierdoor kun je bijvoorbeeld de Joy-Con 2 in de lucht houden om Roach op te roepen of de controller kantelen om de kruisboog af te vuren.

The Witcher III: Wild Hunt Remastered verschijnt op 29 september voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Mocht je de base game hebben op welke console dan ook (Nintendo Switch inbegrepen), dan kun je de update geheel gratis downloaden, mits je natuurlijk beschikt over een van de eerdergenoemde consoles.