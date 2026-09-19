Lollipop Chainsaw krijgt live-action film

Lollipop Chainsaw krijgt in de toekomst niet alleen een nieuwe game en animeserie in de franchise, maar ook een heuse live-action film. Uitgever en ontwikkelaar Dragami Games heeft dit tijdens Tokyo Game Show medegedeeld aan Deadline.

Dragami Games heeft grootse plannen met diens Lollipop Chainsaw IP, want waar eerder al Lollipop Chainsaw 2 Back2Back en daarnaast ook nog een animeserie van de moorlustige cheerleader werden aangekondigd, is het nu de beurt aan een live-action film. Juliet Starling speelt uiteraard de hoofdrol en de gebeurtenissen in de film spelen zich af voor die van de originele game. Wanneer haar school wordt belaagd door een zombie-uitbraak is het aan Starling om haar familie van zombiejagers eer aan te doen en San Romero High School te redden van een invasie. Hoewel de film een op zichzelf staand verhaal krijgt, is Dragami Games voornemens de games wel eer aan te doen met deze live-action variant.

Wanneer we de live-action film van Lollipop Chainsaw mogen verwachten is nog niet bekend.