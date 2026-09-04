Er is een vervolg van de cultklassieker Lollipop Chainsaw in de maak. We krijgen de eerste beelden te zien tijdens Tokyo Game Show 2026. Het evenement loopt van 17 t/m 21 september 2026.

Nu weet je in ieder geval een beetje wat je kan verwachten tijdens de Japanse gamefestiviteiten. Grote partijen, zoals Capcom, XBOX en meer, zijn aanwezig met hun eigen showcases, maar waar het aanstaande vervolg op Lollipop Chainsaw precies gaat opduiken, dat is nog onbekend. Ontwikkelaar Dragami geeft aan dat het een speelbare booth heeft bij SEGA en Atlus, dus een samenwerking tussen deze partijen is niet ongehoord.

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Wat hoop jij te zien in een Lollipop Chainsaw-sequel? Laat het gerust weten.