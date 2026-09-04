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gamescom 2026

Vervolg op Lollipop Chainsaw wordt tijdens Tokyo Game Show 2026 onthuld

Door Bram Noteboom
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Er is een vervolg van de cultklassieker Lollipop Chainsaw in de maak. We krijgen de eerste beelden te zien tijdens Tokyo Game Show 2026. Het evenement loopt van 17 t/m 21 september 2026.

Nu weet je in ieder geval een beetje wat je kan verwachten tijdens de Japanse gamefestiviteiten. Grote partijen, zoals Capcom, XBOX en meer, zijn aanwezig met hun eigen showcases, maar waar het aanstaande vervolg op Lollipop Chainsaw precies gaat opduiken, dat is nog onbekend. Ontwikkelaar Dragami geeft aan dat het een speelbare booth heeft bij SEGA en Atlus, dus een samenwerking tussen deze partijen is niet ongehoord.

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Wat hoop jij te zien in een Lollipop Chainsaw-sequel? Laat het gerust weten.

Bron: Dragami
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5415 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Lollipop Chainsaw RePOP
Lollipop Chainsaw RePOP

Ontwikkelaar

Dragami Games

Uitgever

Dragami Games

Release

12 september 2024

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Dre_mk3
Dre_mk3
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Nice. Kunnen we weer de Trophy I Swear! I Did It By Mistake! behalen.

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