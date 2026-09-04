Vervolg op Lollipop Chainsaw wordt tijdens Tokyo Game Show 2026 onthuld
Er is een vervolg van de cultklassieker Lollipop Chainsaw in de maak. We krijgen de eerste beelden te zien tijdens Tokyo Game Show 2026. Het evenement loopt van 17 t/m 21 september 2026.
Nu weet je in ieder geval een beetje wat je kan verwachten tijdens de Japanse gamefestiviteiten. Grote partijen, zoals Capcom, XBOX en meer, zijn aanwezig met hun eigen showcases, maar waar het aanstaande vervolg op Lollipop Chainsaw precies gaat opduiken, dat is nog onbekend. Ontwikkelaar Dragami geeft aan dat het een speelbare booth heeft bij SEGA en Atlus, dus een samenwerking tussen deze partijen is niet ongehoord.
Wat hoop jij te zien in een Lollipop Chainsaw-sequel? Laat het gerust weten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Lollipop Chainsaw RePOP verschijnt eerder
Goed nieuws voor fans van Lollipop Chainsaw. De release van de game is namelijk flink vervroegd!0 reacties
-
Nieuws
Lollipop Chainsaw RePOP uitgesteld naar 2024
Lollipop Chainsaw RePOP - de remake van de cultklassieker Lollipop Chainsaw - laat wat langer op zich wachten.0 reacties
-
Nieuws
Lollipop Chainsaw Remake onlangs aangekondigd
Lollipop Chainsaw krijgt een remake, dat is onlangs officieel bekendgemaakt door de CEO van Dragami Games.0 reacties
Nice. Kunnen we weer de Trophy I Swear! I Did It By Mistake! behalen.