Schets en ontrafel raadsels in Hope in the City

Als tiener denk je dat de eindexamens het ergste zijn wat je te wachten staat; zo gaat het ook voor de 17-jarige Hope Song. Totdat ze op een dag thuiskomt in een verwoest appartement en haar ouders nergens te bekennen zijn.

Waar zijn ze? En waarom zijn ze opeens weg? De politie wil niet helpen, waardoor het tienermeisje besluit het raadsel zelf op te lossen. Door onderzoek te doen en bewijsmateriaal te tekenen in haar schetsboek, wordt het mysterie langzaam ontrafeld, maar ook steeds raarder en complexer. Geef de hoop niet op om haar ouders te vinden, zodat alles weer terug naar normaal gaat.

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Hope in the City verschijnt op 10 november 2026 voor Xbox Series X|S, Xbox op pc en Game Pass, met ondersteuning voor Xbox Play Anywhere.