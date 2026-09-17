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Tokyo Game Show 2026

Schets en ontrafel raadsels in Hope in the City

Door Hannah Herzberg
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Als tiener denk je dat de eindexamens het ergste zijn wat je te wachten staat; zo gaat het ook voor de 17-jarige Hope Song. Totdat ze op een dag thuiskomt in een verwoest appartement en haar ouders nergens te bekennen zijn.

Waar zijn ze? En waarom zijn ze opeens weg? De politie wil niet helpen, waardoor het tienermeisje besluit het raadsel zelf op te lossen. Door onderzoek te doen en bewijsmateriaal te tekenen in haar schetsboek, wordt het mysterie langzaam ontrafeld, maar ook steeds raarder en complexer. Geef de hoop niet op om haar ouders te vinden, zodat alles weer terug naar normaal gaat.

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Hope in the City verschijnt op 10 november 2026 voor Xbox Series X|S, Xbox op pc en Game Pass, met ondersteuning voor Xbox Play Anywhere.

Bron: XBOX
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 12 reviews 123 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot Hope in the City
Hope in the City

Ontwikkelaar

Lofty Sky Entertainment Inc.

Uitgever

Lofty Sky Entertainment Inc., NAGA Games

Release

10 november 2026

Platforms

PC
XBS
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