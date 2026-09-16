Pragmata krijgt gratis doodenge Mega Man-skins
Ik zag het niet aankomen, maar Pragmata wordt op 17 september 2026 voorzien van gratis DLC. Bereid je echter even mentaal voor voordat je onderstaande trailer aanzet. De nieuwe Pragmata-skins waarin Mega Man een hoofdrol speelt, zijn namelijk doodeng.
Vanaf 17 september 2026 is Pragmata voorzien van vier nieuwe skins. Zowel Hugh als Diana krijgen een ‘Fan’- als ‘Mode’-costume. In het geval van de Fan-costumes zien we Hugh als Mega Man, met een typisch pak dat je in de feestwinkel aantreft. Diana wordt hierbij omgetoverd tot een ietwat griezelige Roll, waarbij ze is voorzien van het rode jurkje dat we het personage zien dragen. De Mode-costumes zijn een stuk interessanter. Hierbij worden Hugh en Diana omgetoverd tot cel-shaded versies van wederom Mega Man en Roll.
De vier skins zijn vanaf 17 september verkrijgbaar als gratis download voor Pragmata.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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