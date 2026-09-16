PlayStation onthult Pulse Edge-headset met AI-ruisonderdrukking

PlayStation heeft de PlayStation Pulse Edge-headset uit de doeken gedaan. Uiteraard is de Pulse al even verkrijgbaar, maar nu krijgt de headset een pro-variant, zoals ook al het geval is bij de DualSense.

Middels een flashy trailer, voorzien van de nodige comments over fysieke media, kondigt PlayStation de Pulse Edge Wireless-koptelefoon aan. De nieuwe variant kent acht magnetische drivers, wat een verdubbeling is ten opzichte van de reguliere Pulse. Uiteraard is de koptelefoon voorzien van actieve noisecancelling en een afneembare microfoon. Mocht je echter anti-AI zijn, dan is het goed om te weten dat de microfoon is voorzien van AI-aangedreven ruisonderdrukking. De headset wordt geleverd met een draagtas waarin je deze eenvoudig kunt opbergen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Helaas is er vooralsnog geen prijs of releasedatum voor de PlayStation Pulse Edge bekend. In de video wordt vermeld dat het design en de specs aan verandering onderhevig kunnen zijn. Het lijkt dan ook nog even te duren voordat de headset verkrijgbaar is.