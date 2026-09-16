PlayStation onthult Pulse Edge-headset met AI-ruisonderdrukking
PlayStation heeft de PlayStation Pulse Edge-headset uit de doeken gedaan. Uiteraard is de Pulse al even verkrijgbaar, maar nu krijgt de headset een pro-variant, zoals ook al het geval is bij de DualSense.
Middels een flashy trailer, voorzien van de nodige comments over fysieke media, kondigt PlayStation de Pulse Edge Wireless-koptelefoon aan. De nieuwe variant kent acht magnetische drivers, wat een verdubbeling is ten opzichte van de reguliere Pulse. Uiteraard is de koptelefoon voorzien van actieve noisecancelling en een afneembare microfoon. Mocht je echter anti-AI zijn, dan is het goed om te weten dat de microfoon is voorzien van AI-aangedreven ruisonderdrukking. De headset wordt geleverd met een draagtas waarin je deze eenvoudig kunt opbergen.
Helaas is er vooralsnog geen prijs of releasedatum voor de PlayStation Pulse Edge bekend. In de video wordt vermeld dat het design en de specs aan verandering onderhevig kunnen zijn. Het lijkt dan ook nog even te duren voordat de headset verkrijgbaar is.
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Ja mooie design. Echter ik heb maar een hoofd en nog 2 werkende oren. Dus hou het wel bij de Pulse Elite en mijn pink 1000XM5.
Lol, die comments ook haha. Als je het een maand niet gebruikt breekt PlayStation bij je in om m terug te halen.
Even off topic, de Zelda 40th Anniversary Switch 2 is op moment van schrijven weer te pre orderen bij Bol en Coolblue.
Volgens mij gaan ze die vet veel maken want komt iedere keer weer beschikbaar bij diverse online shops.
Metroid Ravenous special edition was vanmorgen trouwens ook weer even op Bol te pre orderen.
Blij met het design.
No disc, no buy headset 😜.
Mooie headset, schreeuwt ook niet 'Gaming' waardoor hij ook sneller naast gaming gebruikt kan worden als je het niet ziet zitten om met een echte gaming headset op straat te lopen. Voor nu blijf ik nog even bij mijn Arctis Nova 7 Gen1 die nog heel goed werkt.
Ik zet dan toch wel mijn vraagtekens bij een term als AI-ruisonderdrukking. Niet omdat ik anti-AI ben, want dat ben ik niet, maar het AI-label wordt te pas en te onpas op dingen geplakt zonder uit te leggen wat het precies inhoudt.
Want voor alleen ruisonderdrukking heb je geen AI nodig lijkt me, die tech bestaat al jaren?
We hebben vorige week een leuk bericht kunnen lezen over de LG-televisies waarvan de microfoon alles afluistert (ook als de tv in stand by staat) en AI het beeld op je tv snapshot en interpreteert en naar de advertentie afdeling stuurt.
Nu wil ik niet per se beweren dat Sony dat doet, maar ons vertrouwen wordt iets te vaak geschaadt.
Dit vind ik juist een goede implementatie van AI.