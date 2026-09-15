Street Fighter 6 knokt zich Apex Legends binnen

Dacht je dat je inmiddels alles wel had gezien in Apex Legends? Think again! Street Fighter 6 heeft zich namelijk een weg naar het strijdveld van Apex Legends gevonden. Tijdens het event kunnen we aan de slag met Street Fighter-skins, Hadokens, Shoryukens en meer!

Vanaf 22 september start het Street Fighter 6 VS Apex Legends-event. Het tijdelijke event ontvouwt zich in Wildcard, waarin we dienen te kiezen uit een viertal kits. Iedere kit staat in het teken van een ander personage, bestaande uit Ryu, Chun-Li, Akuma en Dhalsim, en verschaft toegang tot een andere passive, tactical en ultimate, allemaal natuurlijk in het teken van Capcom's fightinggame. Speel matches op een remix van Olympus, waar Blanka-ballonnen zweven, we Luke's gym kunnen bezoeken en natuurlijk auto's aan gort kunnen slaan.

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Matches speel je niet voor niets. Tijdens het event is het namelijk mogelijk om Zenny te verdienen. Deze in-game valuta is in te wisselen in de reward shop, waar we onder andere skins kunnen ontgrendelen. Want natuurlijk verschijnen er nieuwe skins. Zo zien we Sparrow als Ryu, Alter als Chun-Li, Bangalore als Elena, Mirage als Luke, Gibraltar als Akuma, Wattson als Cammy, Caustic als Blanka en Pathfinder als Dhalsim. En wil je nou echt de blits maken? Dan chase je natuurlijk de nieuwe Hadoken Mythic, een universele melee.

Street Fighter 6 VS Apex Legends gaat op 22 september 2026 live als in-game event in Apex Legends.