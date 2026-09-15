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Street Fighter 6 knokt zich Apex Legends binnen

Door Rudy Wijnberg
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Dacht je dat je inmiddels alles wel had gezien in Apex Legends? Think again! Street Fighter 6 heeft zich namelijk een weg naar het strijdveld van Apex Legends gevonden. Tijdens het event kunnen we aan de slag met Street Fighter-skins, Hadokens, Shoryukens en meer!

Vanaf 22 september start het Street Fighter 6 VS Apex Legends-event. Het tijdelijke event ontvouwt zich in Wildcard, waarin we dienen te kiezen uit een viertal kits. Iedere kit staat in het teken van een ander personage, bestaande uit Ryu, Chun-Li, Akuma en Dhalsim, en verschaft toegang tot een andere passive, tactical en ultimate, allemaal natuurlijk in het teken van Capcom's fightinggame. Speel matches op een remix van Olympus, waar Blanka-ballonnen zweven, we Luke's gym kunnen bezoeken en natuurlijk auto's aan gort kunnen slaan.

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Matches speel je niet voor niets. Tijdens het event is het namelijk mogelijk om Zenny te verdienen. Deze in-game valuta is in te wisselen in de reward shop, waar we onder andere skins kunnen ontgrendelen. Want natuurlijk verschijnen er nieuwe skins. Zo zien we Sparrow als Ryu, Alter als Chun-Li, Bangalore als Elena, Mirage als Luke, Gibraltar als Akuma, Wattson als Cammy, Caustic als Blanka en Pathfinder als Dhalsim. En wil je nou echt de blits maken? Dan chase je natuurlijk de nieuwe Hadoken Mythic, een universele melee.

Street Fighter 6 VS Apex Legends gaat op 22 september 2026 live als in-game event in Apex Legends.

Bron: Apex Legends
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2606 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Apex Legends
Apex Legends

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Respawn Entertainment

Uitgever

Electronic Arts

Release

5 februari 2019

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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