Apex Legends krijgt Cyberpunk evenement

Het heeft wel eventjes geduurd, maar dit najaar verschijnt dan eindelijk het nieuwe seizoen van Cyberpunk: Edgerunners, de enorm populaire anime die gebaseerd is op Cyberpunk 2077. Tijd dus voor nog wat extra reclame, want Apex Legends doet mee aan de hype!

Cyberpunk komt naar Apex Legends

Op het officiële Youtube-kanaal van Apex Legends werd een trailer gepost voor het Cyberpunk evenement in de game. Verwacht je hier aan een hoop nieuwe content, die helemaal in het neongekleurde teken staat van Cyberpunk. Dit is nieuw:

Twee nieuwe Cyberware mods

E-district make-over

Verschillende evenement items en skins

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Het Cyberpunk evenement loopt van 14 juli tot 4 augustus. Apex Legends is te spelen op last-gen en current-gen platformen.