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Apex Legends krijgt Cyberpunk evenement

Door Simon Verbeke

Het heeft wel eventjes geduurd, maar dit najaar verschijnt dan eindelijk het nieuwe seizoen van Cyberpunk: Edgerunners, de enorm populaire anime die gebaseerd is op Cyberpunk 2077. Tijd dus voor nog wat extra reclame, want Apex Legends doet mee aan de hype!

Cyberpunk komt naar Apex Legends

Op het officiële Youtube-kanaal van Apex Legends werd een trailer gepost voor het Cyberpunk evenement in de game. Verwacht je hier aan een hoop nieuwe content, die helemaal in het neongekleurde teken staat van Cyberpunk. Dit is nieuw:

  • Twee nieuwe Cyberware mods
  • E-district make-over
  • Verschillende evenement items en skins
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Het Cyberpunk evenement loopt van 14 juli tot 4 augustus. Apex Legends is te spelen op last-gen en current-gen platformen.

Bron: EA
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 15 reviews 262 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Apex Legends
Apex Legends

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Respawn Entertainment

Uitgever

Electronic Arts

Release

5 februari 2019

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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