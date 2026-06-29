Vier jaar moesten we wachten, maar in 2026 verschijnt dan toch eindelijk het tweede seizoen van Cyberpunk: Edgerunners. CD Projekt Red kondigt namelijk aan dat Cyberpunk: Edgerunners 2 deze herfst op Netflix verschijnt.

Onderhand is het alweer een jaar geleden dat bekend werd dat een tweede seizoen van Cyberpunk: Edgerunners in de maak was. Dit onderdeel van CD Projekt Red's Redemption Arc wist een flink aantal kijkers te bekoren en het kon dan ook niet anders dan dat er een tweede seizoen zou komen. Veel weten we echter niet, want naast een vrij summiere X-post komen we verder verdomd weinig te weten.

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De nieuwe Edgerunner Talia Yang is echter niet door CD Projekt Red zelf onthuld. Zo heeft een Franse contentcreator de eer gekregen om Talia uit de doeken te doen. In een paar beelden leren we meer over het personage. Zo is Talia opgegroeid tussen de Corpo's en hun wolkenkrabbers, maar is ze zelf van het chroom en geweld.

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Ondertussen doet ook Netflix een duit in het zakje. Op 29 juni 2026 gaat om 17:30 uur namelijk de Cyberpunk: Edgerunners 2-teaser live. Die teaser hebben wij alvast voor je klaarstaan, dus kom vandaag zeker nog even terug om de beelden te bekijken!

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Cyberpunk: Edgerunners 2 verschijnt deze herfst op Netflix.