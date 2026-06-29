Cyberpunk: Edgerunners 2 verschijnt deze herfst, kijk nu de teaser
Vier jaar moesten we wachten, maar in 2026 verschijnt dan toch eindelijk het tweede seizoen van Cyberpunk: Edgerunners. CD Projekt Red kondigt namelijk aan dat Cyberpunk: Edgerunners 2 deze herfst op Netflix verschijnt.
Onderhand is het alweer een jaar geleden dat bekend werd dat een tweede seizoen van Cyberpunk: Edgerunners in de maak was. Dit onderdeel van CD Projekt Red's Redemption Arc wist een flink aantal kijkers te bekoren en het kon dan ook niet anders dan dat er een tweede seizoen zou komen. Veel weten we echter niet, want naast een vrij summiere X-post komen we verder verdomd weinig te weten.
De nieuwe Edgerunner Talia Yang is echter niet door CD Projekt Red zelf onthuld. Zo heeft een Franse contentcreator de eer gekregen om Talia uit de doeken te doen. In een paar beelden leren we meer over het personage. Zo is Talia opgegroeid tussen de Corpo's en hun wolkenkrabbers, maar is ze zelf van het chroom en geweld.
Ondertussen doet ook Netflix een duit in het zakje. Op 29 juni 2026 gaat om 17:30 uur namelijk de Cyberpunk: Edgerunners 2-teaser live. Die teaser hebben wij alvast voor je klaarstaan, dus kom vandaag zeker nog even terug om de beelden te bekijken!
Cyberpunk: Edgerunners 2 verschijnt deze herfst op Netflix.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Nieuws
Cyberpunk 2077 meer dan 40 miljoen keer verkocht
CD Projekt Red heeft met Cyberpunk 2077 een nieuwe mijlpaal bereikt. De sci-fi RPG is meer dan veertig miljoen keer over de toonbanken gevlogen.22 reacties
-
Nieuws
Cyberpunk 2077 ontvangt PS5 Pro-upgrade
Heb je zowel een PS5 Pro in huis als de RPG Cyberpunk 2077? Dan heb je geluk, want er is een heuse upgrade voor de actiegame van CD Projekt Red onderweg.23 reacties
-
Downloadnieuws
Cyberpunk 2077 staat centraal in Game Pass maart 2026
De eerste wave aan Xbox Game Pass-titels voor maart 2026 zijn onthuld. CD Projekt Red doet een flinke duit in het zakje met de inclusie van Cyberpunk 2077.2 reacties
-
Nieuws
Keanu Reeves wil terug als Johnny Silverhand in Cyberpunk 2
Het vervolg op Cyberpunk 2077 is officieel in pre-productie gegaan. Acteur Keanu Reeves laat weten dat hij dolgraag weer Johnny Silverhand speelt in dit...0 reacties
Vet! Seizoen 1 was heel gaaf. Wordt dit een direct vervolg of meer een losstaand verhaal? Ik weet niet meer precies wat er gebeurde in seizoen 1, maar in mijn herinnering was het een aardig afgerond verhaal.
Edit: zover ik kan vinden wordt het een nieuw standalone verhaal.
De eerste Edgerunners vond ik echt verrassend goed. Eindelijk eens een serie gebaseerd op een game die niet alleen leunt op de naam, maar ook gewoon op zichzelf een sterk verhaal vertelt. Je merkt ook hoe goed CD Projekt Red de wereld van Night City heeft neergezet. Het verhaal voelde alsof het er altijd al thuishoorde met sterke personages en een paar goede twists. Een tweede serie (of een ander los verhaal in dezelfde stijl) is dan ook meer dan welkom. Ik heb er zin in!