Cyberpunk 2077 meer dan 40 miljoen keer verkocht
CD Projekt Red heeft met Cyberpunk 2077 een nieuwe mijlpaal bereikt. De sci-fi RPG is meer dan veertig miljoen keer over de toonbanken gevlogen.
Cyberpunk 2077 kwam oorspronkelijk in 2020 te verschijnen en de launch gaan we niet snel meer vergeten. De hype was ongeremd en CD Projekt Red kon deze torenhoge verwachtingen in eerste instantie niet waarmaken. Echter, de Poolse gamemaker bleef aan de game sleutelen, bracht meerdere updates uit en zelfs een expansie onder de naam Phantom Liberty in 2023. De langdurige ondersteuning heeft er toe geleid dat de game nu meer dan veertig miljoen keer is verkocht. Voor de nodige context: in november 2024 werd vermeld dat Cyberpunk 2077 meer dan dertig miljoen keer was verhandeld. Dat is dus een groei van tien miljoen eenheden in ongeveer anderhalf jaar tijd.
Cyberpunk 2077 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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En terecht, wat een vette game was dit zeg. Moet nog wel de DLC een keer spelen maar denk dat ik de game dan gewoon helemaal overnieuw moet gaan spelen want al die mechanics ben ik wel een beetje kwijt😅
Fantastische game. Bizar dat zoveel gamers er de eerste keer niet inkwamen en het toch een tweede of derde keer hebben geprobeerd en er toen wel enthousiast over raakten.
Dit was bij mij ook zo. De eerste keer op de PS5. Kwam er niet in. Heb de game verkocht. Later op de Switch 2 toch weer gekocht en toen echt doorgespeeld. Nog steeds geen spijt van.
Pfff 3x moeten proberen voor ik erin kwam en ben blij dat ik de game heb uitgespeeld , super voor hun dat de game zo goed verkocht heeft .
Misschien ooit weer een keer proberen, shooters waarbij ik een headshot maak en alleen cijfertjes zie ipv een instakill werkt voor mij toch een beetje tegen. (Blijft ook een RPG natuurlijk).
Het duurde even voordat het klikte, maar ben blij dat ik heb doorgezet. Wat een wereldgame werd het
Ondanks de desastreuze release vind ik dit toch wel een fantastische game. Binnenkort nog eens opnieuw opstarten.
Was een zeer vermakelijke game! Al was mijn build als techheks wel een beetje OP en eentonig op den duur..
Het verhaal en de wereld waren in ieder geval top!
Dit spel heeft me nooit weten te pakken helaas.. 4 uur gespeeld maar verveelde me dood 😅