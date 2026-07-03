Cyberpunk 2077 meer dan 40 miljoen keer verkocht

CD Projekt Red heeft met Cyberpunk 2077 een nieuwe mijlpaal bereikt. De sci-fi RPG is meer dan veertig miljoen keer over de toonbanken gevlogen.

Cyberpunk 2077 kwam oorspronkelijk in 2020 te verschijnen en de launch gaan we niet snel meer vergeten. De hype was ongeremd en CD Projekt Red kon deze torenhoge verwachtingen in eerste instantie niet waarmaken. Echter, de Poolse gamemaker bleef aan de game sleutelen, bracht meerdere updates uit en zelfs een expansie onder de naam Phantom Liberty in 2023. De langdurige ondersteuning heeft er toe geleid dat de game nu meer dan veertig miljoen keer is verkocht. Voor de nodige context: in november 2024 werd vermeld dat Cyberpunk 2077 meer dan dertig miljoen keer was verhandeld. Dat is dus een groei van tien miljoen eenheden in ongeveer anderhalf jaar tijd.

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Cyberpunk 2077 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.