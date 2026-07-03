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Cyberpunk 2077 meer dan 40 miljoen keer verkocht

Door Bram Noteboom

CD Projekt Red heeft met Cyberpunk 2077 een nieuwe mijlpaal bereikt. De sci-fi RPG is meer dan veertig miljoen keer over de toonbanken gevlogen.

Cyberpunk 2077 kwam oorspronkelijk in 2020 te verschijnen en de launch gaan we niet snel meer vergeten. De hype was ongeremd en CD Projekt Red kon deze torenhoge verwachtingen in eerste instantie niet waarmaken. Echter, de Poolse gamemaker bleef aan de game sleutelen, bracht meerdere updates uit en zelfs een expansie onder de naam Phantom Liberty in 2023. De langdurige ondersteuning heeft er toe geleid dat de game nu meer dan veertig miljoen keer is verkocht. Voor de nodige context: in november 2024 werd vermeld dat Cyberpunk 2077 meer dan dertig miljoen keer was verhandeld. Dat is dus een groei van tien miljoen eenheden in ongeveer anderhalf jaar tijd.

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Cyberpunk 2077 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: CD Projekt Red
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Cyberpunk 2077 Winnaar
Cyberpunk 2077

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

CD Projekt RED

Uitgever

CD PROJEKT RED

Release

10 december 2020

Platforms

PC
PS4
XONE
GST
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
gisteren om 09:53

En terecht, wat een vette game was dit zeg. Moet nog wel de DLC een keer spelen maar denk dat ik de game dan gewoon helemaal overnieuw moet gaan spelen want al die mechanics ben ik wel een beetje kwijt😅

1
Avatar Mr.Harrow
Mr.Harrow
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 dag geleden om 20:28

Fantastische game. Bizar dat zoveel gamers er de eerste keer niet inkwamen en het toch een tweede of derde keer hebben geprobeerd en er toen wel enthousiast over raakten.
Dit was bij mij ook zo. De eerste keer op de PS5. Kwam er niet in. Heb de game verkocht. Later op de Switch 2 toch weer gekocht en toen echt doorgespeeld. Nog steeds geen spijt van.

1
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl9 NPC 2.0
1 dag geleden om 18:02

Pfff 3x moeten proberen voor ik erin kwam en ben blij dat ik de game heb uitgespeeld , super voor hun dat de game zo goed verkocht heeft .

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
2 dagen geleden om 17:35

Misschien ooit weer een keer proberen, shooters waarbij ik een headshot maak en alleen cijfertjes zie ipv een instakill werkt voor mij toch een beetje tegen. (Blijft ook een RPG natuurlijk).

0
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl5 Thread Hunter
2 dagen geleden om 17:07

Het duurde even voordat het klikte, maar ben blij dat ik heb doorgezet. Wat een wereldgame werd het

1
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl10 Deel van het meubilair
2 dagen geleden om 17:04

Ondanks de desastreuze release vind ik dit toch wel een fantastische game. Binnenkort nog eens opnieuw opstarten.

0
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl6 Combo Juggler
2 dagen geleden om 15:38

Was een zeer vermakelijke game! Al was mijn build als techheks wel een beetje OP en eentonig op den duur..
Het verhaal en de wereld waren in ieder geval top!

0
Avatar PaulusQuagmire
PaulusQuagmire
lvl1 Press Start
2 dagen geleden om 15:11

Dit spel heeft me nooit weten te pakken helaas.. 4 uur gespeeld maar verveelde me dood 😅

1
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