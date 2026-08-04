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Steam Cyberpunk Fest trapt af met gigantische kortingen

Door Rudy Wijnberg
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Heb je je backlog al een beetje bijgewerkt? Nou, goed nieuws, die lijst gaat alleen maar langer worden. Steam Cyberpunk Fest is namelijk gestart, waardoor futuristische games nu met hoge kortingen te koop zijn!

Steam organiseert, zoals gebruikelijk, een nieuwe kortingsactie tijdens een thematische week. Dit keer is het de beurt aan Cyberpunk Fest, dat loopt van 3 augustus 2026 om 19:00 uur tot 10 augustus 2026 om 19:00 uur. Tijdens deze week staan games met een cyberpunk- of futuristisch thema centraal. Zo kun je Cyberpunk 2077 met 70% korting, RoboCop: Rogue City met 90% korting, Watch Dogs: Legion met 85% korting of Bomb Rush Cyberfunk met 60% korting aanschaffen. De lijst is vrijwel eindeloos, maar voor welke games ga jij tijdens Steam Cyberpunk Fest? Laat het weten in de reacties!

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Bron: Steam
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Sledge
Sledge
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 10:04

Jammer dat Replaced er niet bij zit.

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Avatar Boonbini
Boonbini
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 08:15

Toch weer twijfel over Watch Dogs. Deel 1 vond ik heel erg vet. Die game had een fantastische sfeer. 2 ook erg vermakelijk. Vond ik wel veel minder dan 1 maar speelde wel een stuk lekkerder en de missies waren verder nog steeds erg leuk. 3 daar in tegen nooit gespeeld. Er is iets aan die game wat mij totaal niet trekt, maar kan er de vinger niet opleggen. En dat terwijl Ubisoft die game regelmatig zo goed als gratis weggeeft.

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