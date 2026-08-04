Steam Cyberpunk Fest trapt af met gigantische kortingen

Heb je je backlog al een beetje bijgewerkt? Nou, goed nieuws, die lijst gaat alleen maar langer worden. Steam Cyberpunk Fest is namelijk gestart, waardoor futuristische games nu met hoge kortingen te koop zijn!

Steam organiseert, zoals gebruikelijk, een nieuwe kortingsactie tijdens een thematische week. Dit keer is het de beurt aan Cyberpunk Fest, dat loopt van 3 augustus 2026 om 19:00 uur tot 10 augustus 2026 om 19:00 uur. Tijdens deze week staan games met een cyberpunk- of futuristisch thema centraal. Zo kun je Cyberpunk 2077 met 70% korting, RoboCop: Rogue City met 90% korting, Watch Dogs: Legion met 85% korting of Bomb Rush Cyberfunk met 60% korting aanschaffen. De lijst is vrijwel eindeloos, maar voor welke games ga jij tijdens Steam Cyberpunk Fest? Laat het weten in de reacties!