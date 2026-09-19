Ook Capcom maakt gebruik van frame generation op Switch 2
Na eerdere berichtgeving over de experimentele werkwijze van Shift Up komt nu naar buiten dat meer ontwikkelaars experimenteren met frame generation op Nintendo Switch 2. Zo blijkt dat ook Capcom gebruikmaakt van de technologie voor Dragon's Dogma 2 op Nintendo Switch 2.
Shift Up werkt hard aan de release van Interstellar op Nintendo Switch 2. Om de game een beetje in de buurt te krijgen van de PS5-release, wordt gebruikgemaakt van AMD's FSR, waardoor er als het ware frames worden gegenereerd om de game soepeler te laten ogen. Of dat goed uitpakt, moet nog blijken. De technologie staat erom bekend dat deze de nodige issues met zich meebrengt. Dat valt eveneens te lezen in een preview van Nintendo Life, waarbij de previewer toegeeft dat de game grafisch flink inlevert, maar dat de framerate vrij stabiel aanvoelt.
Maar waar het bij Interstellar verplicht is om frame generation te gebruiken, voor zover wij weten, geeft Capcom in een interview met Famitsu aan dat er een optie is om dit aan of uit te zetten. Dit omdat Capcom heeft gemerkt dat de technologie in lastig in te schatten situaties de nodige ‘ghosting’ oplevert. Toch wil de Japanse ontwikkelaar de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de technologie, want de toegevoegde frames kunnen meerwaarde bieden voor spelers die waarde hechten aan fps. Zo zou de tech de 30 fps, in zowel docked als handheld, naar 60 fps moeten trekken.
Overigens is het met Dragon's Dogma 2 voor Switch 2 de eerste keer dat Capcom gebruikmaakt van de technologie op Nintendo Switch 2. Dragon's Dogma 2 verschijnt tegelijkertijd met Dragon's Dogma 2: Dark Arisen op 9 oktober 2026 voor Nintendo Switch 2.
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Dank voor de tip, Kevin