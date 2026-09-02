Bereid je alvast voor op Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
Ben je voornemens om terug te keren naar Dragon's Dogma 2? Dan kan het geen kwaad om je kennis alvast bij te spijkeren. Op 9 oktober verschijnt Dragon's Dogma 2: Dark Arisen namelijk en de uitbreiding bevat een flink aantal nieuwe elementen.
Reis af naar de 'Forsaken Dominion of Norgan', een kille locatie met dikke loot. De Dragon's Dogma 2: Dark Arisen-uitbreiding kent een vernieuwde Relic Expedition Cycle waarin we natuurlijk niet alleen loot, maar ook een beestachtige companion kunnen oppikken. De wolf heeft echter altijd trek en om deze aan je zijde te houden, dien je hem dan ook vlees te voeren. Bekijk onderstaande gameplay overview voor een volledig beeld van de te verschijnen uitbreiding.
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen verschijnt als betaalde uitbreiding voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Misschien dat ik de game wel weer opnieuw ga oppikken.