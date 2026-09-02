Bereid je alvast voor op Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

Ben je voornemens om terug te keren naar Dragon's Dogma 2? Dan kan het geen kwaad om je kennis alvast bij te spijkeren. Op 9 oktober verschijnt Dragon's Dogma 2: Dark Arisen namelijk en de uitbreiding bevat een flink aantal nieuwe elementen.

Reis af naar de 'Forsaken Dominion of Norgan', een kille locatie met dikke loot. De Dragon's Dogma 2: Dark Arisen-uitbreiding kent een vernieuwde Relic Expedition Cycle waarin we natuurlijk niet alleen loot, maar ook een beestachtige companion kunnen oppikken. De wolf heeft echter altijd trek en om deze aan je zijde te houden, dien je hem dan ook vlees te voeren. Bekijk onderstaande gameplay overview voor een volledig beeld van de te verschijnen uitbreiding.

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Dragon's Dogma 2: Dark Arisen verschijnt als betaalde uitbreiding voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.