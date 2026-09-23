Het gaat er momenteel hard aan toe in het kamp van XBOX. Nadat er eerder al een ontslagronde heeft plaatsgevonden, is ook een tweede lichting zijn baan kwijt, waaronder de Story Director van Gears of War: E-Day.

Gister werd al bekendgemaakt dat er een nieuwe grote ontslagronde gaande is bij XBOX en dat er maar liefst 268 mensen op zoek moeten naar een andere baan. Een van die mensen is Juan Vaca van The Coalition. Met de Early Access release van Gears of War: E-Day volgende week in het verschiet zou Vaca in een jubelstemming moeten zijn, maar niets is minder waar. Hij heeft vlak voor de release van de game te horen gekregen dat hij zijn curriculum vitae moet updaten, omdat hij op zoek moet naar een andere baan. Hoewel iedere verloren baan tragisch is, is dat niet het enige schrijnende geval. Zo werd ook de Cinematic Director van Halo, Josh Daniels, ontslagen nadat hij de dag ervoor nog een promotie had ontvangen.

Voorlopig lijkt het einde van de ontslagen in de gamesindustrie dus nog niet in zicht.