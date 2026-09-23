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Story Director Gears of War: E-Day twee weken voor release ontslagen

Door Patrick Lamers
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Het gaat er momenteel hard aan toe in het kamp van XBOX. Nadat er eerder al een ontslagronde heeft plaatsgevonden, is ook een tweede lichting zijn baan kwijt, waaronder de Story Director van Gears of War: E-Day.

Gister werd al bekendgemaakt dat er een nieuwe grote ontslagronde gaande is bij XBOX en dat er maar liefst 268 mensen op zoek moeten naar een andere baan. Een van die mensen is Juan Vaca van The Coalition. Met de Early Access release van Gears of War: E-Day volgende week in het verschiet zou Vaca in een jubelstemming moeten zijn, maar niets is minder waar. Hij heeft vlak voor de release van de game te horen gekregen dat hij zijn curriculum vitae moet updaten, omdat hij op zoek moet naar een andere baan. Hoewel iedere verloren baan tragisch is, is dat niet het enige schrijnende geval. Zo werd ook de Cinematic Director van Halo, Josh Daniels, ontslagen nadat hij de dag ervoor nog een promotie had ontvangen.

Gears of War EDay september 2026 interview

Voorlopig lijkt het einde van de ontslagen in de gamesindustrie dus nog niet in zicht.

Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 188 reviews 3029 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
7 minuten geleden bewerkt

Damn, dat is wel hard. Is Xbox gewoon raar aan het doen of was hij gewoon een sucky story director. Als het, het laatste is dan vrees ik voor de kwaliteit van de game.


En damn een promotie krijgen en daarna te horen krijgen fuck off.

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