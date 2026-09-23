Trover Saves the Universe plots niet meer digitaal verkrijgbaar
Voordat ontwikkelaar Squanch Games met hun High on Life-games op de proppen kwam, was er Trover Saves the Universe. Wederom een knotsgekke actiegame, al is het nu plots wel moeilijk om hem nog te spelen.
Spelers merkten namelijk op dat Trover Saves the Universe plotseling offline is gehaald uit verschillende digitale winkels. De game is niet meer te vinden op PlayStation, XBOX, pc (zowel Steam als Epic Games Store) en Nintendo. Op SteamDB staat te lezen dat deze app 'retired' is en dus niet meer beschikbaar is voor aankoop. De ontwikkelaar heeft geen officiële reden (of waarschuwing vooraf) gegeven over deze hele kwestie. Het is dus ook niet duidelijk of de aanwezigheid van Justin Roiland in de game hier iets mee te maken heeft.
Trover Saves the Universe is niet beschikbaar op PlayStation 4, XBOX One, Nintendo Switch, pc en VR-platformen.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
Heb het spel fysiek voor de Switch dus geen probleem hier (al was het spel 1 keer spelen meer dan genoeg).
Wel goed voor mijn pensioen als ik ooit iets van mijn collectie zou verkopen :)
Productpagina is ook offline gezet op de main page van Squanch. Ik denk dat Roiland hier wel een aandeel in heeft tbh.
Ik moest wel even lachen om die afsluiter. Bedankt, nu weet ik precies op welke platformen de game niet beschikbaar is 😂