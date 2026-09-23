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Trover Saves the Universe plots niet meer digitaal verkrijgbaar

Door Simon Verbeke
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Voordat ontwikkelaar Squanch Games met hun High on Life-games op de proppen kwam, was er Trover Saves the Universe. Wederom een knotsgekke actiegame, al is het nu plots wel moeilijk om hem nog te spelen.

Spelers merkten namelijk op dat Trover Saves the Universe plotseling offline is gehaald uit verschillende digitale winkels. De game is niet meer te vinden op PlayStation, XBOX, pc (zowel Steam als Epic Games Store) en Nintendo. Op SteamDB staat te lezen dat deze app 'retired' is en dus niet meer beschikbaar is voor aankoop. De ontwikkelaar heeft geen officiële reden (of waarschuwing vooraf) gegeven over deze hele kwestie. Het is dus ook niet duidelijk of de aanwezigheid van Justin Roiland in de game hier iets mee te maken heeft.

Trover saves the universe cancel

Trover Saves the Universe is niet beschikbaar op PlayStation 4, XBOX One, Nintendo Switch, pc en VR-platformen.

Bron: Resetera
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 20 reviews 358 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Trover Saves the Universe
Trover Saves the Universe

Ontwikkelaar

Squanch Games

Uitgever

Squanch Games

Release

31 mei 2019
PC

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
VR
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden bewerkt

Heb het spel fysiek voor de Switch dus geen probleem hier (al was het spel 1 keer spelen meer dan genoeg).
Wel goed voor mijn pensioen als ik ooit iets van mijn collectie zou verkopen :)

0
Avatar Frietrick
Frietrick
Gameliner
2 uur geleden

Productpagina is ook offline gezet op de main page van Squanch. Ik denk dat Roiland hier wel een aandeel in heeft tbh.

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl14 High Score Chaser
4 uur geleden

Ik moest wel even lachen om die afsluiter. Bedankt, nu weet ik precies op welke platformen de game niet beschikbaar is 😂

2
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