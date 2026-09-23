Trover Saves the Universe plots niet meer digitaal verkrijgbaar

Voordat ontwikkelaar Squanch Games met hun High on Life-games op de proppen kwam, was er Trover Saves the Universe. Wederom een knotsgekke actiegame, al is het nu plots wel moeilijk om hem nog te spelen.

Spelers merkten namelijk op dat Trover Saves the Universe plotseling offline is gehaald uit verschillende digitale winkels. De game is niet meer te vinden op PlayStation, XBOX, pc (zowel Steam als Epic Games Store) en Nintendo. Op SteamDB staat te lezen dat deze app 'retired' is en dus niet meer beschikbaar is voor aankoop. De ontwikkelaar heeft geen officiële reden (of waarschuwing vooraf) gegeven over deze hele kwestie. Het is dus ook niet duidelijk of de aanwezigheid van Justin Roiland in de game hier iets mee te maken heeft.

Trover Saves the Universe is niet beschikbaar op PlayStation 4, XBOX One, Nintendo Switch, pc en VR-platformen.