The Blood of Dawnwalker krijgt volgende maand grote update
Eerder deze maand verscheen The Blood of Dawnwalker, een succesvolle RPG vol vampieren en andere monsters. Ontwikkelaar Rebel Wolves is nu druk in de weer met de ondersteuning van de game.
Regisseur Konrad Tomaszkiewicz laat weten dat er in oktober een grote update op de planning staat. Wat wil dat precies zeggen? Wel, heel wat! De grootste toevoeging is waarschijnlijk de nieuwe moeilijkheidsgraad. Enfin, makkelijkheidsgraad eigenlijk: de 'Story modus' (de laagste moeilijkheidsgraad) wordt nog makkelijker en er wordt een nieuwe moeilijkheidsgraad toegevoegd die dan de rol zal opnemen van de vorige 'Story modus'. Een naam voor deze nieuwe modus is nog niet bekend.
Een ander dingetje is een beter lock-on-systeem. Momenteel kan het tijdens gevechten (met meerdere vijanden tegelijk) nogal eens gebeuren dat Coen plotseling een foute vijand in het vizier neemt en dat moet aangepakt worden natuurlijk. Wil je echter gewoon weglopen van een gevecht, dan zal het wegvluchten van vijanden nu ook makkelijker worden. Daarnaast staan er uiteraard ook een hoop algemene (technische) verbeteringen op de planning, waaronder de framerate.
The Blood of Dawnwalker is nu te spelen op PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
-
Nieuws
Rebel Wolves werkt al aan The Blood of Dawnwalker-sequel
The Blood of Dawnwalker is een groot succes voor Rebel Wolves. Men is nu al bezig met de ontwikkeling van 'het volgende hoofdstuk in de saga'.2 reacties
-
Nieuws
The Blood of Dawnwalker verkoopt 1 miljoen keer in drie dagen
The Blood of Dawnwalker kent een vliegende start. De RPG van Rebel Wolves en Bandai Namco is in slechts drie dagen tijd 1 miljoen keer verkocht!3 reacties
-
Poll
Poll: Wat gaat de grootste game van september 2026 worden?
September 2026 zit bomvol grote gamereleases. Maar welke game wordt volgens jou de grootste release van de maand? Stem mee in de nieuwe Gameliner-poll!36 reacties
-
Game review67
The Blood of Dawnwalker review - Is tijd je grootste vriend of vijand?
The Blood of Dawnwalker combineert vampieren, keuzes en tijdsdruk in een open wereld. Lees onze review en ontdek of deze actie-RPG de moeite waard is.67 reacties