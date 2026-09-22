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The Blood of Dawnwalker krijgt volgende maand grote update

Door Simon Verbeke
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Eerder deze maand verscheen The Blood of Dawnwalker, een succesvolle RPG vol vampieren en andere monsters. Ontwikkelaar Rebel Wolves is nu druk in de weer met de ondersteuning van de game.

Regisseur Konrad Tomaszkiewicz laat weten dat er in oktober een grote update op de planning staat. Wat wil dat precies zeggen? Wel, heel wat! De grootste toevoeging is waarschijnlijk de nieuwe moeilijkheidsgraad. Enfin, makkelijkheidsgraad eigenlijk: de 'Story modus' (de laagste moeilijkheidsgraad) wordt nog makkelijker en er wordt een nieuwe moeilijkheidsgraad toegevoegd die dan de rol zal opnemen van de vorige 'Story modus'. Een naam voor deze nieuwe modus is nog niet bekend.

Een ander dingetje is een beter lock-on-systeem. Momenteel kan het tijdens gevechten (met meerdere vijanden tegelijk) nogal eens gebeuren dat Coen plotseling een foute vijand in het vizier neemt en dat moet aangepakt worden natuurlijk. Wil je echter gewoon weglopen van een gevecht, dan zal het wegvluchten van vijanden nu ook makkelijker worden. Daarnaast staan er uiteraard ook een hoop algemene (technische) verbeteringen op de planning, waaronder de framerate.

Blood of dawnwalker update

The Blood of Dawnwalker is nu te spelen op PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc.

Bron: Eurogamer
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 20 reviews 355 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Rebel Wolves

Uitgever

Bandai Namco

Release

3 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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