Rebel Wolves werkt al aan The Blood of Dawnwalker-sequel

The Blood of Dawnwalker is een groot succes voor Rebel Wolves. Men is nu al bezig met de ontwikkeling van 'het volgende hoofdstuk in de saga'. Dit wordt indirect bekendgemaakt via LinkedIn.

Het is namelijk de Narrative Director Jakub Szamalek die met een bijzondere oproep komt. Ze zoeken naar sterk schrijftalent bij Rebel Wolves. Waarom? Dat wordt ook duidelijk aangegeven: om te werken aan het volgende hoofdstuk in de saga van The Blood of Dawnwalker. De actie-RPG wist een sterke start te maken met één miljoen verkochte eenheden en Rebel Wolves wil er meteen een vervolg aan geven.

The Blood of Dawnwalker released to critical acclaim and sold over one million copies in the opening weekend. But! We’re not resting on our laurels – no, siree! We’re already thinking about comes next. And so! Drum roll please! I’m looking for a Lead Writer to help me and the narrative team craft the next chapter in the Dawnwalker saga. Jakub Szamalek

The Blood of Dawnwalker is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Heb jij al stappen gemaakt in de RPG? Heb je specifieke wensen voor deel twee? Laat het ons gerust weten.