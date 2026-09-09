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gamescom 2026

Rebel Wolves werkt al aan The Blood of Dawnwalker-sequel

Door Bram Noteboom
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The Blood of Dawnwalker is een groot succes voor Rebel Wolves. Men is nu al bezig met de ontwikkeling van 'het volgende hoofdstuk in de saga'. Dit wordt indirect bekendgemaakt via LinkedIn.

Het is namelijk de Narrative Director Jakub Szamalek die met een bijzondere oproep komt. Ze zoeken naar sterk schrijftalent bij Rebel Wolves. Waarom? Dat wordt ook duidelijk aangegeven: om te werken aan het volgende hoofdstuk in de saga van The Blood of Dawnwalker. De actie-RPG wist een sterke start te maken met één miljoen verkochte eenheden en Rebel Wolves wil er meteen een vervolg aan geven.

The Blood of Dawnwalker released to critical acclaim and sold over one million copies in the opening weekend. But! We’re not resting on our laurels – no, siree! We’re already thinking about comes next. And so! Drum roll please! I’m looking for a Lead Writer to help me and the narrative team craft the next chapter in the Dawnwalker saga.
Jakub Szamalek

The Blood of Dawnwalker Broncos

The Blood of Dawnwalker is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Heb jij al stappen gemaakt in de RPG? Heb je specifieke wensen voor deel twee? Laat het ons gerust weten.

Bron: Rebel Wolves
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5441 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Rebel Wolves

Uitgever

Bandai Namco

Release

3 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar ghost
ghost
lvl8 Achievement Hunter
20 minuten geleden

Niet verrassend, eerder is immers bekendgemaakt dat het een trilogie moet worden.

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