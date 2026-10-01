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Releasedatum Elta: Defy All Gods bekend, demo nu beschikbaar

Door Bram Noteboom
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Genoten van onze Elta: Defy All Gods-preview? Ga dan zelf aan de slag met de demo, al hoef je ook niet lang te wachten op de volledige launch. De onderstaande trailer geeft namelijk ook meteen de releasedatum vrij van de aankomende actie-platformer.

Focus Entertainment en ontwikkelaar Afterburner Studios​ geven in een flitsende trailer meer informatie vrij over de 3D-Metroidvania met brawler-combat. Verkenning middels platforming en combat door lekker hard tegenstanders in elkaar te rossen staan centraal in deze verhalende titel, maar dat hoef je niet van mij aan te nemen. Op de pc via Steam, PlayStation 5 en Xbox Series X|S is nu een demo beschikbaar, zodat je zelf kan uittesten of deze mengelmoes aan genres je aanstaat. Wil je liever wachten op de volledige game? Dat kan ook en erg lang hoef je daarvoor niet stil te staan.

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Elta: Defy All Gods is beschikbaar vanaf 2 februari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Focus Entertainment
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5604 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Elta: Defy All Gods
Elta: Defy All Gods

Ontwikkelaar

Afterburner Studios​

Uitgever

Focus Entertainment

Release

2 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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