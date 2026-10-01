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Space Marine 2 - Year 3 trapt af met Anniversary Update II

Door Bram Noteboom
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Alweer het derde jaar aan Space Marine 2-ondersteuning is van start gegaan. Year 3 wordt afgetrapt met de Anniversary Update II. Klaar om de Emperor verder te dienen? Check dan vooral de onderstaande gameplaytrailer!

Maar voordat we ons braaf aan de regels houden, moeten we even flink de ketter uithangen. De Anniversary Update II brengt namelijk de Chaos Siege Mode met zich mee, waarin we spelen als de Chaos Marines, mits je het over je hart kan krijgen dat je zowel Xeno's als volgelingen van de Emperor neerhaalt. Gelukkig krijgen de righteous warriors wel toegang tot de 'One Handed Thunder Hammer', nieuwe 'Heroic Weapons en Pieces', een 'Tactical Class rework' en nog veel meer.

Naast de gratis content wordt de betaalde variant doorgezet met de Season Pass 3. Spelers met toegang tot deze expansie kunnen vanaf vandaag aan de slag met het Exorcists Cosmetic Pack en Space Wolves Champion Pack. Ben je verder benieuwd wat er op de planning staat? Lees dan vooral even de onderstaande roadmap voor Year 3 goed door. We kunnen alvast verklappen dat er volgend jaar een nieuwe speelbare class wordt vrijgegeven: de Apothecary.

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Space Marine 2 Year 3 Roadmap

Warhammer 40,000: Space Marine 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Focus Entertainment
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5604 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Warhammer 40,000: Space Marine 2
Genomineerd
Warhammer 40,000: Space Marine 2

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Saber Interactive

Uitgever

Focus Entertainment

Release

9 september 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
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