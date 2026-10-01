Space Marine 2 - Year 3 trapt af met Anniversary Update II

Alweer het derde jaar aan Space Marine 2-ondersteuning is van start gegaan. Year 3 wordt afgetrapt met de Anniversary Update II. Klaar om de Emperor verder te dienen? Check dan vooral de onderstaande gameplaytrailer!

Maar voordat we ons braaf aan de regels houden, moeten we even flink de ketter uithangen. De Anniversary Update II brengt namelijk de Chaos Siege Mode met zich mee, waarin we spelen als de Chaos Marines, mits je het over je hart kan krijgen dat je zowel Xeno's als volgelingen van de Emperor neerhaalt. Gelukkig krijgen de righteous warriors wel toegang tot de 'One Handed Thunder Hammer', nieuwe 'Heroic Weapons en Pieces', een 'Tactical Class rework' en nog veel meer.

Naast de gratis content wordt de betaalde variant doorgezet met de Season Pass 3. Spelers met toegang tot deze expansie kunnen vanaf vandaag aan de slag met het Exorcists Cosmetic Pack en Space Wolves Champion Pack. Ben je verder benieuwd wat er op de planning staat? Lees dan vooral even de onderstaande roadmap voor Year 3 goed door. We kunnen alvast verklappen dat er volgend jaar een nieuwe speelbare class wordt vrijgegeven: de Apothecary.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Warhammer 40,000: Space Marine 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.