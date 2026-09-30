Zo verhoudt The Witcher 3: Wild Hunt Remastered zich op Switch 2 tot PS5 en pc
Twijfel jij nog over op welk device je The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered moet spelen? Bekijk dan even onderstaande grafische performancevideo's. In de beelden zien we bijvoorbeeld hoe de Nintendo Switch 2 zich staande weet te houden tegenover de PlayStation 5- en pc-varianten.
De Nintendo Switch 2 weet zich uitstekend staande te houden als het aankomt op third-party-support. Dat gezegd hebbende, grafisch dien je er doorgaans aardig op in te leveren. Ben je echter voornemens om The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered te spelen, dan kan de Switch 2 een leuke uitkomst bieden. De game is hierdoor immers onderweg speelbaar.
Toch is het handig om even de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Ook hier lever je namelijk in op zowel framerate als grafische pracht en praal. Zo draait de Switch 2-versie op 1080p met een target van 40 fps. De PS5 weet in Performance Mode daarentegen 2K met een stabiele 60 fps aan te tikken. Schakel je Ray Tracing Mode echter in op de PS5, dan dien je genoegen te nemen met 30 fps.
Benieuwd hoe de Nintendo Switch 2-variant zich verhoudt tot de pc-release? Dan heeft IGN een mooie video voor je klaarstaan. In onderstaande beelden zien we namelijk hoe de game op de hybride handheld zich weet te meten met de master race.
The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered is nu beschikbaar als gratis upgrade voor iedereen die de basegame bezit. De update is beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Toevoeging PS5 Pro:
- Ray tracing mode: Ray tracing, 60 fps, up-scaling 4k met PSSR.
- Performance mode: draait tussen 80 en 90 fps , up-scaling 4k met PSSR. (Volgens mij gedeeltelijk Ray tracing)
Het is gratis, super tof! Toch baal ik stiekem wel ietsjes van het feit dat hij in handheld op S2 wat blurry oogt. Liever 10 struiken en boompjes aan de horizon minder, dan blurry graphics. Laaaaaang niet zo erg als het origineel, maar toch ietsie een tegenvaller.
Maar dat dit uberhaupt gratis is vandaag de dag, dikke vette thumbs up voor CD. Wat een waardering.
Gelukkig speel ik op de Series X, PC en Ps5 worden geteisterd door performance issues zie ik.
Lastig te vergelijken omdat kleur/contrast anders is. Daarbij is de DOF ook compleet anders. pauzeer maar eens op 4:26, de bomen en armor van Vesimir zijn compleet uit focus op de S2 versie, terwijl de PC versie van voor tot achter in focus is. een beetje appels en peren zo.
De game zal sowieso weer heel gaaf zijn op alle systemen, ondanks wat grafische verschillen.
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