Twijfel jij nog over op welk device je The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered moet spelen? Bekijk dan even onderstaande grafische performancevideo's. In de beelden zien we bijvoorbeeld hoe de Nintendo Switch 2 zich staande weet te houden tegenover de PlayStation 5- en pc-varianten.

De Nintendo Switch 2 weet zich uitstekend staande te houden als het aankomt op third-party-support. Dat gezegd hebbende, grafisch dien je er doorgaans aardig op in te leveren. Ben je echter voornemens om The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered te spelen, dan kan de Switch 2 een leuke uitkomst bieden. De game is hierdoor immers onderweg speelbaar.

Toch is het handig om even de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Ook hier lever je namelijk in op zowel framerate als grafische pracht en praal. Zo draait de Switch 2-versie op 1080p met een target van 40 fps. De PS5 weet in Performance Mode daarentegen 2K met een stabiele 60 fps aan te tikken. Schakel je Ray Tracing Mode echter in op de PS5, dan dien je genoegen te nemen met 30 fps.

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Benieuwd hoe de Nintendo Switch 2-variant zich verhoudt tot de pc-release? Dan heeft IGN een mooie video voor je klaarstaan. In onderstaande beelden zien we namelijk hoe de game op de hybride handheld zich weet te meten met de master race.

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The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered is nu beschikbaar als gratis upgrade voor iedereen die de basegame bezit. De update is beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.