Deep Rock Galactic: Survivor onderweg naar PS5 en Switch

Deep Rock Galactic: Survivor graaft zich een weg naar de PlayStation 5 en Nintendo Switch-consoles. Dit wordt gedaan samen met de release van de nieuwe DLC, genaamd Knockout Expansion.

In de wereld der survivor-likes danst men natuurlijk naar de lokken van Vampire Survivors, maar tegenwoordig zijn er een aantal opvolgers die meer dan de moeite waard zijn. Deep Rock Galactic: Survivor is er daar een van. De auto-shooter maakte origineel het debuut via Steam Early Access, maar werd tijdens de 1.0-lauch ook naar de Xbox Series X|S-consoles gedreven. Tijdens The Big Break Showcase 2026 werd aangekondigd dat de actiegame nu ook onderweg is naar de PlayStation 5, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Dat niet alleen: de Knockout Expansion is ook in de maak. Met deze DLC krijg je toegang tot de Brawler-class, de Sandblasted Corridors-bioom en nieuwe high-risk, high-reward missies.

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Deep Rock Galactic: Survivor is nu beschikbaar voor de pc, Xbox Series X|S en mobiele apparaten. De PlayStation 5- en Nintendo Switch-versie verschijnen op 7 oktober 2026. Knockout Expansion komt spoedig te verschijnen, maar een exacte releasedatum werd nog niet vrijgegeven.