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The Big Break Showcase 2026

Deep Rock Galactic: Survivor onderweg naar PS5 en Switch

Door Bram Noteboom
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Deep Rock Galactic: Survivor graaft zich een weg naar de PlayStation 5 en Nintendo Switch-consoles. Dit wordt gedaan samen met de release van de nieuwe DLC, genaamd Knockout Expansion.

In de wereld der survivor-likes danst men natuurlijk naar de lokken van Vampire Survivors, maar tegenwoordig zijn er een aantal opvolgers die meer dan de moeite waard zijn. Deep Rock Galactic: Survivor is er daar een van. De auto-shooter maakte origineel het debuut via Steam Early Access, maar werd tijdens de 1.0-lauch ook naar de Xbox Series X|S-consoles gedreven. Tijdens The Big Break Showcase 2026 werd aangekondigd dat de actiegame nu ook onderweg is naar de PlayStation 5, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Dat niet alleen: de Knockout Expansion is ook in de maak. Met deze DLC krijg je toegang tot de Brawler-class, de Sandblasted Corridors-bioom en nieuwe high-risk, high-reward missies.

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Deep Rock Galactic: Survivor is nu beschikbaar voor de pc, Xbox Series X|S en mobiele apparaten. De PlayStation 5- en Nintendo Switch-versie verschijnen op 7 oktober 2026. Knockout Expansion komt spoedig te verschijnen, maar een exacte releasedatum werd nog niet vrijgegeven.

Bron: The Big Break Showcase 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5583 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Deep Rock Galactic: Survivor
Deep Rock Galactic: Survivor

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Funday Games

Uitgever

Ghost Ship Publishing

Release

14 februari 2024

Platforms

PC
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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