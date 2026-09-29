De Early Access van Deep Rock Galactic: Rogue Core is nog in volle gang en tijdens The Big Break Showcase 2026 werd Update 3 geteast. Hieronder zie je de nieuwste content in actie.

Update 3 komt eind oktober 2026 te verschijnen en brengt spelers in ieder geval een nieuwe eindbaas. Dit gruwelijke monsters gaat als een flink obstakel dienen voor menig dwerg, maar Ghost Ship Games is te trots om het gedrocht niet te tentoonstellen. Ze bedanken de spelers voor hun feedback en loyaliteit gedurende een Early Access-fase die niet vanzelf ging. Momenteel staan de gebruikersrecensies op 60 procent positief, wat het een 'verdeeld'-label oplevert. Ghost Ship geeft echter aan dat ze nog lang niet klaar zijn met updates en gezien hun reputatie met de originele Deep Rock Galactic, kunnen we dat voorlopig van ze aannemen.

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Deep Rock Galactic: Rogue Core is nu beschikbaar via Steam Early Access.