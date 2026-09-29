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The Big Break Showcase 2026

Update 3 voor Deep Rock Galactic: Rogue Core toont nieuwe eindbaas

Door Bram Noteboom
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De Early Access van Deep Rock Galactic: Rogue Core is nog in volle gang en tijdens The Big Break Showcase 2026 werd Update 3 geteast. Hieronder zie je de nieuwste content in actie.

Update 3 komt eind oktober 2026 te verschijnen en brengt spelers in ieder geval een nieuwe eindbaas. Dit gruwelijke monsters gaat als een flink obstakel dienen voor menig dwerg, maar Ghost Ship Games is te trots om het gedrocht niet te tentoonstellen. Ze bedanken de spelers voor hun feedback en loyaliteit gedurende een Early Access-fase die niet vanzelf ging. Momenteel staan de gebruikersrecensies op 60 procent positief, wat het een 'verdeeld'-label oplevert. Ghost Ship geeft echter aan dat ze nog lang niet klaar zijn met updates en gezien hun reputatie met de originele Deep Rock Galactic, kunnen we dat voorlopig van ze aannemen.

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Deep Rock Galactic: Rogue Core is nu beschikbaar via Steam Early Access.

Bron: The Big Break Showcase 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5583 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Deep Rock Galactic: Rogue Core
Deep Rock Galactic: Rogue Core

Ontwikkelaar

Ghost Ship Games

Uitgever

Ghost Ship Publishing

Release

20 mei 2026

Platforms

PC
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