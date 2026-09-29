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The Big Break Showcase 2026

Bouw je rijk op in de 1.0-versie van Noble Fates

Door Bram Noteboom
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Tijd om uw grond en inwoners te verdedigen, uwe Majesteit! De 1.0-versie van Noble Fates komt in november 2026 te verschijnen.

Op 12 november 2026 om precies te zijn. Hiermee komt een einde aan de Early Access-periode die bijna vijf jaar lang aanhield. Dit wordt bekendgemaakt middels een bijzonder humoristische trailer, al kan dat ook het slaapgebrek zijn die nu de overhand neemt. Noble Fates is een levendige fantasiesimulatie waarin je het koninkrijk van je dromen creëert. Het opbouwen is natuurlijk deel één, maar je koninkrijk behouden? Dat is een hele andere taak en eentje die je succesvol moet zien te voltooien. Zolang je maar niet zo laf bent als Tim, moet dat goed komen.

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Noble Fates is nu al beschikbaar via Steam Early Access.

Bron: The Big Break Showcase 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5583 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Noble Fates
Noble Fates

Ontwikkelaar

Xobermon

Uitgever

Xobermon

Release

14 december 2021

Platforms

PC
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