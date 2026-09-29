Bouw je rijk op in de 1.0-versie van Noble Fates

Tijd om uw grond en inwoners te verdedigen, uwe Majesteit! De 1.0-versie van Noble Fates komt in november 2026 te verschijnen.

Op 12 november 2026 om precies te zijn. Hiermee komt een einde aan de Early Access-periode die bijna vijf jaar lang aanhield. Dit wordt bekendgemaakt middels een bijzonder humoristische trailer, al kan dat ook het slaapgebrek zijn die nu de overhand neemt. Noble Fates is een levendige fantasiesimulatie waarin je het koninkrijk van je dromen creëert. Het opbouwen is natuurlijk deel één, maar je koninkrijk behouden? Dat is een hele andere taak en eentje die je succesvol moet zien te voltooien. Zolang je maar niet zo laf bent als Tim, moet dat goed komen.

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Noble Fates is nu al beschikbaar via Steam Early Access.