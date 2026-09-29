Knaagdieren strijden voor gerechtigheid in Acorn: Seed of Resistance
Guidelight Games, bekend van SpellRogue, werken momenteel aan Acorn: Seed of Resistance. Check hier de gloednieuwe aankondigingstrailer!
In een duistere realm die kapot getrokken is door oorlog, broedt een verzet bestaande uit (normaliter vrolijke) bosbewoners. De monsters heersen over het gebied, waardoor deze beestjes gedwongen worden de wapens op te pakken en hun thuisfront terug te winnen. Acorn: Seed of Resistance is een strategische auto-battler, waarin je verkenning beloond wordt met sterkere gear, upgrades en personages, zodat je op een 'gemakkelijkere' wijze missies kan voltooien. Al gaat niks vanzelf in deze keiharde strategiegame, dus met het mes tussen de hazentanden dien je aan het werk te gaan.
Acorn: Seed of Resistance is beschikbaar in 2027 voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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