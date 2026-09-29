Guidelight Games, bekend van SpellRogue, werken momenteel aan Acorn: Seed of Resistance. Check hier de gloednieuwe aankondigingstrailer!

In een duistere realm die kapot getrokken is door oorlog, broedt een verzet bestaande uit (normaliter vrolijke) bosbewoners. De monsters heersen over het gebied, waardoor deze beestjes gedwongen worden de wapens op te pakken en hun thuisfront terug te winnen. Acorn: Seed of Resistance is een strategische auto-battler, waarin je verkenning beloond wordt met sterkere gear, upgrades en personages, zodat je op een 'gemakkelijkere' wijze missies kan voltooien. Al gaat niks vanzelf in deze keiharde strategiegame, dus met het mes tussen de hazentanden dien je aan het werk te gaan.

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Acorn: Seed of Resistance is beschikbaar in 2027 voor de pc.