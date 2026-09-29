Ga cozy de winter in met Muri: Wildwoods
Bereid je voor op de koude wintermaanden met de cozy platformer Muri: Wildwoods. De releasedatum werd tijdens The Big Break Showcase 2026 onthuld.
Muri: Wildwoods kent een bijzondere mix aan genres. Het gaat om een knusse cleaning-sim die tegelijkertijd functioneert als een 3D-platformer. Je speelt als de beginneling Pelle en je krijgt de schone taak om de corruptie weg te poetsen. Doe je dit werk goed, dan wordt je dat in dank afgenomen. Hoe meer smurrie je wegwerkt, des te meer vriendelijke viervoeters en andere lieve beestjes je op je pad treft. Ben jij klaar om de bosgeest van het eiland te redden? Je hoeft niet zo gek lang meer te wachten, voordat je aan de slag kan.
Muri: Wildwoods is beschikbaar vanaf 7 december 2026 voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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