DarkSwarm biedt chaotische co-op, terwijl je vecht tegen duizenden vijanden
The Big Break Showcase 2026 had ruimte voor DarkSwarm. Interesse in chaotische co-op shooters? Dan hoort deze op je verlanglijstje thuis!
DarkSwarm is een intense coöperatieve top-down shooter, waarin teamspel en strategie centrale elementen vormen. Je neemt het namelijk op tegen duizenden vijanden tegelijkertijd, waardoor snelle beslissingen cruciaal zijn. Houd je stand en vecht je door? Of neem je de benen en sleep je jouw teamgenoten naar het extractiepunt? Wat je keuze ook is, je komt in de meest chaotische situaties terecht, waarin een solide aim en een gedisciplineerde triggerfinger van onschatbare waarde zijn. Wil je alvast meemaken hoe dat is? Geef je dan via Steam op voor de Closed Alpha. Deze speeltest gaat 3 november 2026 van start.
DarkSwarm is in ontwikkeling voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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