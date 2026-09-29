Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

The Big Break Showcase 2026

Bad Slime biedt een actievol roguelite-avontuur

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

In Bad Slime krijg je twee opties: rennen of vechten. De rappe roguelite kwam ter sprake tijdens The Big Break Showcase 2026 en heel eerlijk? Dit kan best een hidden gem worden.

Of laten we hopen een welbekende gem, want ontwikkelaar Perfect Potion hoopt er natuurlijk geld mee te verdienen. In Bad Slime speel je als een groen stapeltje blubber en je verkent als dit hoopje ellende een vervallen megastad. In deze metropool wonen diverse monsters en die haal je neer, zodat je treasure kan verzamelen en geheimen kan ontrafelen. De gameplay is relatief simpel in de basis, maar geeft spelers wel diverse items, zodat je gedwongen wordt in één van de twee gameplay-loops. Noem het voor het gemak fight or flight, want je bent bezig de gedrochten neer te halen of je neemt gauw de slappe benen. Hieronder zie je de game in actie:

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Bad Slime is in ontwikkeling voor de pc.

Bron: The Big Break Showcase 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5583 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Bad Slime
Bad Slime

Ontwikkelaar

Perfect Potion

Uitgever

Perfect Potion

Release

-

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord