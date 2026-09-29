Bad Slime biedt een actievol roguelite-avontuur

In Bad Slime krijg je twee opties: rennen of vechten. De rappe roguelite kwam ter sprake tijdens The Big Break Showcase 2026 en heel eerlijk? Dit kan best een hidden gem worden.

Of laten we hopen een welbekende gem, want ontwikkelaar Perfect Potion hoopt er natuurlijk geld mee te verdienen. In Bad Slime speel je als een groen stapeltje blubber en je verkent als dit hoopje ellende een vervallen megastad. In deze metropool wonen diverse monsters en die haal je neer, zodat je treasure kan verzamelen en geheimen kan ontrafelen. De gameplay is relatief simpel in de basis, maar geeft spelers wel diverse items, zodat je gedwongen wordt in één van de twee gameplay-loops. Noem het voor het gemak fight or flight, want je bent bezig de gedrochten neer te halen of je neemt gauw de slappe benen. Hieronder zie je de game in actie:

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Bad Slime is in ontwikkeling voor de pc.